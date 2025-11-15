Brasileirão

Flamengo aproveita expulsões, rebaixa Sport, assume ponta e seca Palmeiras

Com goleada de 5 a 1, Rubro-Negro chega a 71 pontos e assume provisoriamente a liderança do campeonato

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 21:10

SÃO PAULO - Depois de um primeiro tempo complicado, o Flamengo aproveitou a vantagem numérica para se impor em campo e golear o Sport por 5 a 1, neste sábado (15). A partida, na Arena Pernambuco, foi atrasada da 12ª rodada do Brasileirão.

Pablo abriu o placar para o Sport, no primeiro tempo, e Luiz Araújo empatou para o Flamengo. Dois jogadores dos anfitriões foram expulsos nos 45 minutos iniciais.

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo sobre o Sport em jogo do Brasileirão Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Na segunda etapa, Juninho virou o jogo para os cariocas, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Riquelme ampliaram. O cenário da partida foi de ataque contra defesa, com o Flamengo aproveitando bem a superioridade numérica.

Com a goleada, o Flamengo chega a 71 pontos e assume provisoriamente a ponta do Brasileirão. Agora, o time seca o Palmeiras contra o Santos para se manter na liderança.

Os comandados de Filipe Luís têm um Fla x Flu pela frente no Brasileirão. Como visitante, a equipe rubro-negra encara o rival regional na próxima quarta (19), às 21h30.

O Sport tem o rebaixamento matematicamente confirmado, a cinco rodadas do fim da competição. A equipe tem 17 pontos e está na lanterna do Brasileirão.

Na sequência do Brasileirão, a equipe pernambucana visita o Botafogo. A partida está marcada para a próxima terça (18), às 20h30.

Fla destrava jogo com dois a mais e Juninho desencantando

Os anfitriões começaram bem a partida, incomodando a saída de bola do Flamengo. Foi assim que Pablo abriu o placar, logo aos 15 minutos.

O Flamengo não se abateu, e equilibrou a partida nos minutos seguintes ao gol. No entanto, foi só depois da expulsão de Matheus Alexandre que os cariocas conseguiram o empate, em belo gol de Luiz Araújo.

No segundo tempo, com dois a mais, o Flamengo se impôs e construiu a goleada. O time carioca passou praticamente o tempo todo no campo de ataque, contando com boas atuações de Ayrton Lucas e Everton Cebolinha.

Juninho desencantou para tirar qualquer nervosismo antes da virada. Foi o primeiro gol do atacante no Brasileirão. Ele havia marcado três vezes pelo rubro-negro, apenas pelo Carioca e pela Libertadores.

