Expulsão pode tirar Cristiano Ronaldo do início da Copa do Mundo de 2026

O cartão vermelho por agressão na derrota para a Irlanda, nesta quinta-feira (13), pode ser resultar em uma suspensão de ao menos três partidas de acordo com o regulamento da FIFA

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:33

Cristiano Ronaldo diz que Copa de 2026 será última da carreira e coloca prazo para se aposentar Crédito: Reuters/Folhapress

A expulsão na derrota para a Irlanda, nesta quinta-feira (13), pelas Eliminatórias Europeias, pode tirar Cristiano Ronaldo dos primeiros compromissos pela Copa do Mundo de 2026. Regulamento da Fifa prevê umas suspensão de ao menos três partidas em caso de agressão. Cristiano Ronaldo recebeu o cartão vermelho por dar uma cotovelada em O'Shea. O árbitro deu cartão amarelo de início, mas foi chamado ao VAR e mudou de decisão.

Jogadores e oficiais serão suspensos por pelo menos três partidas ou um período de tempo apropriado para agressão, incluindo usar o cotovelo, socos, chutes, mordidas, cuspir ou atingir um adversário ou uma pessoa que não seja um árbitro da partida. Art. 14 do capítulo 2 do Código Disciplinar da Fifa. Segue o que diz o artigo:

"'As suspensões de partidas aplicadas em relação a partidas em função de uma expulsão recebida por um jogador fora de uma competição (partida(s) separada(s)) ou não cumpridas durante a competição para a qual foram destinadas (eliminação ou a última partida da competição) são transferidas da seguinte forma: a) Copa do Mundo FIFA e Copa do Mundo Feminina FIFA: transferidos para a próxima partida oficial da equipe."



Como só há uma rodada restante das Eliminatórias Europeias, o atacante "levaria" o restante da punição para os próximos torneios. O português é desfalque certo contra a Armênia, no domingo, às 11h (de Brasília). Caso Portugal garanta vaga na Copa, CR7 pode perder ao menos os dois primeiros jogos do torneio. Essa foi a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo pela seleção portuguesa.

A seleção se classifica, sem depender de outros resultados, em caso de vitória contra a Armênia. Neste momento, a seleção portuguesa lidera o Grupo F com 10 pontos, dois a mais do que a Hungria. Em caso de empate, Portugal precisará torcer por um tropeço dos húngaros, que enfrentam a Irlanda também no domingo, às 11h (de Brasília). Os primeiros colocados de cada chave confirmam vaga direta na Copa, enquanto os vices irão para a repescagem.

