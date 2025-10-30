Zona Mista #55: Flamengo é finalista da Libertadores e aguarda rival

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:54
O Zona Mista #55 chega com tudo nesta quinta-feira (30) com a análise da classificação do Flamengo para a final da Libertadores e a projeção do duelo entre Palmeiras e LDU. Filipe Souza, Luca Lanes e Camila Müller comandam a resenha.
