Home
>
Futebol
>
Zona Mista #55: Flamengo é finalista da Libertadores e aguarda rival

Zona Mista #55: Flamengo é finalista da Libertadores e aguarda rival

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (30). Quem vencer pega o Flamengo na decisão. Confira a resenha ao vivo

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:54

O Zona Mista #55 chega com tudo nesta quinta-feira (30) com a análise da classificação do Flamengo para a final da Libertadores e a projeção do duelo entre Palmeiras e LDU. Filipe Souza, Luca Lanes e Camila Müller comandam a resenha.

Recomendado para você

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (30). Quem vencer pega o Flamengo na decisão. Confira a resenha ao vivo

Zona Mista #55: Flamengo é finalista da Libertadores e aguarda rival

O árbitro chileno Piero Maza foi muito mal no duelo que levou o Rubro-Negro à final da Libertadores

Expulsão de Plata foi exagerada no empate do Flamengo com o Racing

Mesmo com um jogador a menos por boa parte do segundo tempo, Rubro-Negro segurou o time argentino e garantiu a vaga na decisão

Flamengo empata com o Racing e se classifica para a final da Libertadores

Leia mais

Imagem - Zona Mista #54: Flamengo perde, Palmeiras empata e Brasileirão segue embolado

Zona Mista #54: Flamengo perde, Palmeiras empata e Brasileirão segue embolado

Imagem - Zona Mista #53: Flamengo vence o Racing e Palmeiras sobe o morro da LDU

Zona Mista #53: Flamengo vence o Racing e Palmeiras sobe o morro da LDU

Imagem - Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

Flamengo vence o Palmeiras em jogo polêmico e embola briga pelo Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Zona Mista

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais