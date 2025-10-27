Videocast

Zona Mista #54: Flamengo perde, Palmeiras empata e Brasileirão segue embolado

Filipe Souza, Breno Coelho, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha ao vivo

O Zona Mista #54 chega com tudo nesta segunda-feira (27) com a análise da rodada do Brasileirão. O Flamengo perdeu para o Fortaleza, enquanto o Palmeiras empatou com o Cruzeiro. Filipe Souza, Breno Coelho, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha ao vivo