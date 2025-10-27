Zona Mista #54: Flamengo perde, Palmeiras empata e Brasileirão segue embolado

Home
Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:34

O Zona Mista #54 chega com tudo nesta segunda-feira (27) com a análise da rodada do Brasileirão. O Flamengo perdeu para o Fortaleza, enquanto o Palmeiras empatou com o Cruzeiro.  Filipe Souza, Breno Coelho, Camila Müller e Luca Lanes comandam a resenha ao vivo

Após reclamar da arbitragem no duelo contra o Flamengo, o Palmeiras dessa vez "se deu bem" com o erro de Rafael Klein (RS)

Arbitragem errou ao não expulsar Gustavo Gómez e Palmeiras foi beneficiado

Diante dos resultados, clubes ficam com 1 ponto de diferença na tabela

Com cabeça na Libertadores, Flamengo e Palmeiras patinam no topo do Brasileirão

