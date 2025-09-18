Home
Zona Mista #43: Palmeiras na boa e Flamengo pronto para o Estudiantes

Zona Mista #43: Palmeiras na boa e Flamengo pronto para o Estudiantes

Verdão venceu os argentinos em pleno Monumental de Nuñez, e hoje o Rubro-Negro tem uma boa oportunidade de abrir vantagem diante do Rei de Copas

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:41

O Zona Mista #43 chega com tudo na tarde desta quinta-feira (18) com a repercussão das quartas de final da Libertadores, com destaques para a vitória gigante do Palmeiras sobre o River Plate e os duelos de Flamengo e São Paulo. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Vinícius Lima e Luca Freitas comandam a resenha que também vai tratar os jogos de Fluminense e Atlético-MG na Sul-Americana.

