Zona Mista #42: Flamengo lidera o Brasileirão e Vasco se preocupa com a degola

Zona Mista #42: Flamengo lidera o Brasileirão e Vasco se preocupa com a degola

nesta segunda-feira (15), o videocast repercute a rodada do Campeonato Brasileiro e faz o raio-x do mata-mata da Libertadores

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:48

O Zona Mista #42 chega com tudo na tarde desta segunda-feira (15) com a repercussão da 23ª rodada do Brasileirão, com destaques para as vitórias de Flamengo e para as derrotas de Vasco, Fluminense e Botafogo. Filipe Souza, Vinícius Lima e Vitor Gregório comandam a resenha que também vai tratar da abertura das quartas de final da Libertadores.

