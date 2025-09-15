Zona Mista #42: Flamengo lidera o Brasileirão e Vasco se preocupa com a degola

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 13:48
O Zona Mista #42 chega com tudo na tarde desta segunda-feira (15) com a repercussão da 23ª rodada do Brasileirão, com destaques para as vitórias de Flamengo e para as derrotas de Vasco, Fluminense e Botafogo. Filipe Souza, Vinícius Lima e Vitor Gregório comandam a resenha que também vai tratar da abertura das quartas de final da Libertadores.
