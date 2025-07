Ao vivo

Zona Mista #27: Chelsea campeão mundial, volta do Brasileirão e Série D

Filipe Souza, Tiago Taam, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho debatem ao vivo sobre os principais acontecimentos do futebol da semana

O Zona Mista desta segunda-feira (14) está na área com Filipe Souza, Tiago Taam, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho, que comentam sobre a Copa do Mundo de Clubes, o retorno do Brasileirão e Série D. >