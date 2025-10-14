Falhas

Zaga entrega e Brasil sofre primeira derrota para o Japão na história

Com escalação alternativa e pouco entrosamento, defesa brasileira foi mal na segunda etapa e viu os asiáticos virarem o jogo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:13

Jogadores brasileiros deixaram o campo de cabeça baixa após derrota para o Japão Crédito: Kim Kyung-Hoon/Reuters/Folhapress

Com uma escalação alternativa, a seleção brasileira chegou a sair na frente, mas viu o Japão voltar melhor no segundo tempo para virar o jogo para 3 a 2, em duelo amistoso realizado nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Foi a primeira vitória do Japão contra o Brasil. Agora são 14 jogos entre as duas seleções no retrospecto, considerando jogos da equipe principal, com 11 vitórias do Brasil, dois empates, e uma vitória japonesa.

Os gols do jogo foram marcados pelo lateral Paulo Henrique e pelo atacante Martinelli, no primeiro tempo, com Minamino, Nakamura e Ueda fazendo para os japoneses na etapa complementar. O zagueiro Fabrício Bruno foi o destaque negativo da partida, com falhas nos dois primeiros gols do Japão.

O Jogo

No segundo jogo da Data Fifa na Ásia, o técnico Carlo Ancelotti optou por uma série de mudanças em relação ao time que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na sexta-feira (10). Apenas Bruno Guimarães e Casemiro no meio, e Vinicius Junior no ataque, começaram contra o Japão, com oito mudanças nas demais posições.

Desacostumado a jogar junto, o time teve dificuldades na criação de jogadas nos primeiros minutos, sem que a seleção japonesa também conseguisse levar perigo ao gol do estreante Hugo Souza.

O primeiro lance em que o Brasil chegou ao gol japonês foi aos nove minutos, com Martinelli se valendo de uma saída errada da zaga nipônica para bater cruzado, passando à direita da meta adversária.

O jogo seguiu disputado no meio, sem grandes chances de perigo de ambos os lados. Até que, aos 23, Bruno Guimarães, novamente destaque no meio, deu grande assistência para o lateral Paulo Henrique, do Vasco, que invadiu a área e bateu com o lado de fora do pé para marcar seu primeiro gol pela seleção. A última vez em que um jogador do Vasco havia marcado com a camisa do Brasil foi em 2012, quando Rômulo marcou na derrota por 4 a 3 para a Argentina.

A partir do gol, a seleção passou a dominar as ações, e, aos 32, ampliou. Na entrada da grande área, Lucas Paquetá fez passe preciso que encontrou Martinelli. O atacante do Arsenal apenas teve o trabalho de tirar do goleiro para fazer o segundo do Brasil.

No segundo tempo, o Japão voltou melhor, pressionando o Brasil na saída da bola desde o campo defensivo. Aos 6, aproveitou-se de saída errada do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, para diminuir com Minamino, do Monaco. O Japão seguiu melhor, e dez minutos depois, chegou ao empate, com Nakamura completando cruzamento dentro da área. Fabrício Bruno ainda tentou interceptar o chute, mas acabou mandando contra a meta de Hugo Souza. Aos 25, a seleção japonesa virou com Ueda, de cabeça.

É a segunda derrota de Ancelotti à frente da seleção brasileira. Na última rodada das Eliminatórias, o Brasil havia sido derrotado pela Bolívia.

No atual ciclo para a Copa do Mundo, o Brasil já havia experimentado derrotas marcantes. Com Ramon Menezes, interino após a saída de Tite, o time perdeu de Marrocos e Senegal: foram as primeiras derrotas do Brasil para as duas seleções.

Com o sucessor Fernando Diniz, a seleção emendou três derrotas seguidas pela primeira vez nas Eliminatórias. E com Dorival Júnior, sofreu uma goleada por 4 a 1 para a Argentina, que resultou na queda do treinador e na chegada de Ancelotti.

O próximo compromisso da seleção brasileira será em novembro, quando deverá disputar partidas amistosas contra as seleções de Senegal e da Tunísia, em jogos disputados na Europa.

