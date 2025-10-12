Home
>
Futebol
>
Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Atacante Nycole Raysla caiu desacordada após um choque de cabeça com a goleira adversária, neste domingo (12)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 16:57

Nycole Raysla, jogadora brasileira do Benfica, sofreu traumatismo craniano em jogo do Campeonato Português
Nycole deixou o campo de maca e foi levada ao hospital, onde encontra-se estável Crédito: Benfica/Divulgação

LISBOA - A atacante Nycole Raysla, do Benfica, e com passagem pela seleção brasileira, sofreu um traumatismo cranioencefálico após bater a cabeça em disputa de bola na partida contra o Valadares, neste domingo (12), pelo Campeonato Português.

Recomendado para você

Atacante Nycole Raysla caiu desacordada após um choque de cabeça com a goleira adversária, neste domingo (12)

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

Times vão jogar a primeira divisão do Estadual, no ano que vem

Serra vence o Forte e é campeão do Capixabão Série B 2025

Competição nacional em Pernambuco reúne grandes clubes e faz parte do planejamento estratégico do Porto Vitória

Porto Vitória estreia com empate na Copa Atlântico sub-19 diante do Santos

O clube lisboeta informou que a atleta está estável e em observação em um hospital próximo. Nycole chegou a ficar desacordada no gramado, mas deixou o estádio consciente.

Nycole Raysla, atacante brasileira do Benfica
Nycole fez o primeiro gol na vitória do Benfica sobre Valadares por 4 a 1 Crédito: Benfica/Divulgação

O lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo. Nycole disputou a bola com a goleira norte-americana Seppi e ambas bateram a cabeça. Enquanto a atacante desmaiou, a arqueira teve um ferimento na testa e ficou com a camisa ensanguentada.

Cinco minutos antes, Nycole havia aberto o marcador para o Benfica. A equipe da capital portuguesa venceu a partida por 4 a 1.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais