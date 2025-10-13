Home
>
Futebol
>
Palmeiras e Flamengo decidem a vida até o fim do mês

Palmeiras e Flamengo decidem a vida até o fim do mês

A partida decisiva pode tanto deixar o Palmeiras com o título nacional encaminhado como fazer o Flamengo assumir novamente a ponta da tabela

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 10:56

Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo segundo turno do Brasileirão Série A
Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo segundo turno do Brasileirão Série A Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Fortes candidatos aos títulos do Brasileirão e da Libertadores, Palmeiras e Flamengo encaram uma verdadeira maratona nas próximas semanas, em sequência que basicamente definirá o futuro das equipes (ou quase isso) na temporada 2025.

Recomendado para você

A partida decisiva pode tanto deixar o Palmeiras com o título nacional encaminhado como fazer o Flamengo assumir novamente a ponta da tabela

Palmeiras e Flamengo decidem a vida até o fim do mês

Em coletiva, o técnico da Seleção Brasileira projeta Data Fifa de março como definidora para lista final da Copa do Mundo e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe'

Ancelotti planeja definir elenco da Copa em março e elogia Neymar

Atacante Nycole Raysla caiu desacordada após um choque de cabeça com a goleira adversária, neste domingo (12)

Brasileira do Benfica tem traumatismo craniano em jogo do Português

São cinco jogos para cada até o fim de outubro, incluindo o confronto direto no Maracanã, no próximo domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão. O duelo decisivo pode tanto deixar o Palmeiras com o título nacional encaminhado como fazer o Flamengo assumir novamente a ponta da tabela.

Antes do fim de outubro, Flamengo e Palmeiras também já saberão se estarão na grande decisão da Copa Libertadores. O Rubro-negro pega o Racing Club, da Argentina, na primeira semifinal, a partir do dia 22, enquanto o Alviverde encara a LDU, do Equador, com o jogo de ida no dia 23. A final acontece no dia 29 de novembro, no Monumental de Lima.

Além do duelo direto, o Palmeiras ainda enfrenta Bragantino e Cruzeiro neste mês, ambos como mandante. Já o Flamengo pega Botafogo e Fortaleza, os dois como visitante. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 58 pontos, contra 55 do Flamengo. O Alviverde ainda leva vantagem no número de vitórias, são 18 contra 16 dos cariocas, o que daria vantagem ao time de Abel Ferreira em eventual empate de pontos. No saldo de gols, o Fla está na frente: 37 a 24.

  • VEJA A AGENDA DO PALMEIRAS EM OUTUBRO

  • 15/10 - Palmeiras x Red Bull Bragantino (Brasileirão)
  • 19/10 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)
  • 23/10 - LDU x Palmeiras (semifinal Libertadores)
  • 26/10 - Palmeiras x Cruzeiro (Brasileirão)
  • 30/10 - Palmeiras x LDU (semifinal Libertadores)

  • VEJA A AGENDA DO FLAMENGO EM OUTUBRO 

  • 15/10 - Botafogo x Flamengo (Brasileirão) 
  • 19//10 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão) 
  • 22/10 - Flamengo x Racing Club (semifinal Libertadores)
  • 25/10 - Fortaleza x Flamengo (Brasileirão)
  • 29/10 - Racing Club x Flamengo (semifinal Libertadores)

Leia mais

Imagem - Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

Imagem - 'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

Imagem - Brasileirão Série A: veja mudanças no calendário da CBF

Brasileirão Série A: veja mudanças no calendário da CBF

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

flamengo palmeiras

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais