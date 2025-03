Euforia

Vinicius Jr. brilha e Brasil vence a Colômbia pelas Eliminatórias

Atacante sofreu pênalti que resultou no primeiro gol, e marcou o gol da vitória no apagar as luzes no Mané Garrincha

Brasil vence a Colômbia no Mané Garrincha. (Mateus Bonomi/Agif)

Filipe Souza Editor de Esportes e colunista / [email protected]

Foi sofrido, mas foi com uma explosão de alegria provocada por Vinícius Junior que o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 no apagar das luzes no Mané Garrincha, em Brasília, na noite desta quinta-feira (20), em duelo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil saiu na frente com Raphinha, viu Luis Días marcar o gol de empate dos colombianos ainda no primeiro tempo e garantiu a vitória com um golaço de Vini Jr nos acréscimos.

Com o resultado, O Brasil chega a 21 pontos e fica na 2ª colocação na tabela, pelo menos até o fim da rodada. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior volta a campo na próxima terça-feira (25) para a enfrentar a Argentina, no estádio Monumental de Núñez, às 21 horas.

1º Tempo

O Brasil iniciou o jogo com atitude de quem entrou em campo para vencer. Tanto que quem chegou atrasado no Mané Garrincha não conseguiu ver a Seleção abrir o placar. Aos 3 minutos, Raphinha deu belo passe para Vini Jr, que invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Muñoz: pênalti. Raphinha deslocou o goleiro e fez 1 a 0 para o Brasil.

Mas o ímpeto do Brasil parou por aí. Após sofrer o gol, a Colômbia encontrou seu estilo de jogo, equilibrou as ações e começou a ameaçar a meta brasileira. Principalmente após a saída de Gerson, lesionado, para a entrada de Joelinton. A Seleção Brasileira perdeu o meio-campo e o controle da partida. E aos 40 minutos, após saída de bola ruim da defesa brasileira, James Rodríguez encontrou Luiz Días, que puxou para a direita e bateu firme para empatar o jogo: 1 a 1.

2º Tempo

A segunda etapa começou em alta velocidade. A Colômbia explorava o ataque pelo lado esquerdo, já que o lateral-direito brasileiro Vanderson tinha muita dificuldade na marcação. Já o Brasil criou dois bons momentos com Vinícius Jr, mas o atacante parou uma vez no goleiro Vargas e depois na defesa colombiana.

Aos 25 minutos, um lance que preocupou todos no estádio. Após cruzamento na área do Brasil, o atacante Sanchez e o goleiro Alisson se chocaram e caíram no gramado. Ambos tiveram que ser substituídos. O técnico Dorival Júnior aproveitou a parada e fez 4 mudanças. Saíram Alisson, Vanderson, Bruno Guimarães e Rodrygo, e entraram Bento, Wesley, André e Savinho.

O Brasil ganhou mais ofensividade pelo lado direito e criou oportunidades muito mais na base da vontade do que na técnica. E foi assim que chegou a vitória já nos acréscimos com um lindo chute de Vinicius Junior: 2 a 1 Brasil e festa nas arquibancadas.

