Vasco vence o Melgar e vai disputar os playoffs da Sul-Americana

Gigante da Colina não tomou conhecimento dos peruanos e garantiu a vitória ainda no primeiro tempo. Agora, o Cruz-Maltino aguarda para conhecer rival que virá da Libertadores

Publicado em 27 de maio de 2025 às 21:18

Vegetti marcou o gol que deu números finais à vitória do Vasco sobre o Melgar Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

O Vasco venceu o Melgar por 3 a 0 na noite desta terça-feira (27), em São Januário, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Os gols foram marcados por Rayan, Paulo Henrique e Vegetti, todos no primeiro tempo de jogo.>

Com o resultado, o Gigante da Colina chegou aos 8 pontos e ficou com a segunda colocação do Grupo G da competição, o que garante uma vaga nos playoffs da competição e aguarda para conhecer seu adversário, que será o terceiro colocado de algum dos grupos da Libertadores. >

No sábado (31), o Vasco volta a campo pelo Brasileirão, para enfrentar o Bragantino, também em casa, às 21h.>

O Jogo

Não demorou muito para que o Vasco mexesse no placar em São Januário. Logo aos 3 minutos de jogo, Rayan abriu o marcador com um golaço. O camisa 77 fez tabela com Coutinho, recebeu dentro da área e bateu de chapa, de primeira, no canto do goleiro: 1 a 0 Vasco.>

>

Aos 32 minutos, de novo festa da torcida vascaína. Paulo Henrique entregou a bola na entrada da área para Jair, que deu na esquerda para Coutinho. O camisa 11 aguardou a ultrapassagem e passou para Piton, que cruzou rasteiro. A defesa do Melgar não conseguiu afastar e a bola sobrou limpa para Paulo Henrique ampliar o placar. No apagar das luzes da etapa inicial, Vegetti deixou o dele aos 43 minutos. Coutinho entregou para Tchê Tchê, que mandou ótima bola para Vegetti. O Pirata finalizou na saída do goleiro Cáceda e ampliou a vantagem do Gigante da Colina. 3 a 0 Vasco.>

Na segunda etapa, o Melgar acenou buscar uma reação, mas parou em boas defesas do goleiro Léo Jardim. Mais comedido e administrando o resultado, o Vasco equilibrou as ações a partir dos 20 minutos. Fernando Diniz fez várias substituições e viu sua equipe ainda criar duas boas chances de gol, mas sem sucesso para aumentar a vantagem no placar. No fim, vitória tranquila do Gigante da Colina.>

