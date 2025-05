Capixaba

Savinho compra carro de R$ 700 mil em concessionária no ES

De férias após disputar a temporada do futebol europeu, o atacante capixaba compartilhou em suas redes sociais a aquisição

O atleta está passando a pós-temporada no Brasil, depois de atuar 45 jogos pelo clube inglês, tendo contribuído com dois gols e 10 assistências. Savinho, que ficou de fora da primeira convocação de Ancelotti, já defendeu a Seleção Brasileira por 13 jogos e tendo anotado um gol, além de ser um dos destaques do país na Copa América 2024.>

Cria do Atlético-MG, Sávio Moreira de Oliveira saiu cedo do Brasil, com apenas 18 anos, aos 20, foi transferido para o Manchester City e se tornou o quarto jogador nascido no Espírito Santo a jogar na Premier League, se juntando a Isaías Soares (Coventry City); Richarlison (Watford, Everton e Tottenham); e Lyanco (Southampton).>