Superação

Richarlison comemora volta à Seleção e bom final de temporada

O capixaba foi campeão da Europa League com o Tottenham e foi convocado para vestir a amarelinha depois de quase dois anos

Ao todo, Richarlison acumula 48 jogos pela Seleção, com 20 gols e quatro assistências, o que faz dele o jogador com mais gols com a amarelinha desde a última Copa do Mundo. Ele foi um dos principais destaques da Seleção no Catar, em 2022. Nesta temporada, o capixaba soma 23 jogos, com cinco gols e duas assistências.>