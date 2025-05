Futebol

Acompanhe ao vivo a convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti divulga a sua primeira lista de convocados para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Nesta segunda-feira (26) acontece a apresentação de Carlo Ancelotti e a primeira convocação do italiano à frente da Seleção Brasileira. Os nomes divulgados farão parte do plantel que jogará contra o Equador, no próximo dia 5 de junho, e contra o Paraguai, no dia 10 de junho. Acompanhe a convocação ao vivo no vídeo acima.>