Caça ao líder

Em tom de adeus, Wesley decide e Flamengo vence o Bragantino pelo Brasileiro

Rubro-Negro saiu atrás do placar, mas teve forças para reagir e garantir três pontos importantes na disputa pela ponta da tabela

Publicado em 23 de julho de 2025 às 23:54

Wesley marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Bragantino Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress

O Flamengo contou com a estrela de Wesley, que vive clima de adeus, e buscou a virada por 2 a 1 sobre o Bragantino, no estádio Cícero de Souza, pela 16ª rodada do Brasileirão, na noite desta quarta-feira (23).>

O Bragantino surpreendeu o Flamengo com jogada à la PSG. O Massa Bruta fez a sua versão de uma jogada feita por Neymar, Messi e Mbappé na saída de bola em um jogo contra o Lille, em 2022, e saiu na frente aos 8 segundos do segundo tempo com Lucas Barbosa.>

Os defensores deram a vitória ao Flamengo. Léo Pereira empatou, e Wesley, que pode ter feito sua despedida antes de ir à Roma, virou. Ele comemorou tirando a camisa e exibindo para a torcida flamenguista no estádio.>

O Flamengo é o vice-líder e colou no Cruzeiro. O Rubro-Negro foi aos 33 pontos e ficou a um do rival, que lidera o Brasileirão. O Bragantino se deu mal, se manteve com 27 e acabou ultrapassado pelo Palmeiras, ficando no quarto lugar.>

>

As duas equipes voltam a campo no final de semana pelo Brasileirão. No sábado, o Bragantino visita o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília). No domingo, o Flamengo recebe o Atlético-MG, às 20h30. Os dois jogos valem pela 17ª rodada. >

O Jogo

O primeiro tempo foi de imposição do Bragantino e Flamengo reativo. A equipe da casa dominou os minutos iniciais e finais da etapa. Foram nesses momentos que as principais chances surgiram, principalmente pelos lados do campo. Fora de casa, o Flamengo tentou cadenciar mais a partida e encontrou dificuldades para criar chances: só chegou com perigo em uma roubada de bola na saída do Massa Bruta.>

A defesa faz a diferença no ataque do Flamengo. O Bragantino voltou ensaiado para o segundo, literalmente. Em jogada trabalhada, a equipe da casa surpreendeu o rival e saiu na frente, mas ficou por isso. Dominante, o Fla rondou a área com seus atacantes, mas quem buscou a virada foram os defensores. Léo Pereira e Wesley decidiram na reta final e levaram os torcedores presentes em Bragança Paulista à loucura. Atrás no placar, o Massa Bruta não conseguiu reagir.>

