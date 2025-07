Brasileirão

Vitor Roque decide e Palmeiras vence o Fluminense de virada no Maracanã

Tricolor perde o terceiro jogo seguido pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Verdão começa a embalar na competição

Publicado em 23 de julho de 2025 às 22:19

Vitor Roque comemora o gol da vitória sobre o Fluminense no Maracanã Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

No duelo entre os dois melhores brasileiros no Mundial de Clubes, o Palmeiras derrotou o Fluminense de virada, na noite desta quarta-feira (23), no Maracanã, e se fortaleceu no Brasileirão. Vitor Roque foi decisivo no triunfo por 2 a 1 dos paulistas, definido com um gol do talentoso atacante, que parece estar tirando aos poucos o peso de ter sido o atleta mais caro do futebol brasileiro. >

O 'Tigrinho' fez tudo sozinho na jogada do gol que garantiu a segunda vitória seguida ao Palmeiras no Brasileirão, levando o time aos 29 pontos. Roubou a bola, driblou o zagueiro e marcou o gol, ficando cada vez sob menor pressão. Se Abel falara que o atacante vinha jogando com "50kg nas costas" devido à cobrança para corresponder às expectativas, essa carga parece ser menor hoje.>

Foi igualmente importante o gol de Maurício, no fim do primeiro tempo, quando o Palmeiras era pressionado e nada produzia. O gol do meia-atacante saiu graças a um 'frango' de Fábio, que recolocou o time alviverde, antes combalido, na partida. O Fluminense foi à rede com Cano e era melhor em campo. Mas não manteve o ritmo no segundo tempo e levou a virada.>

O Jogo

Foi um péssimo primeiro tempo do Palmeiras e um boa apresentação do Fluminense, que teve volume de jogo para descer ao vestiário em vantagem. Os cariocas exploraram as muitas fraquezas de um time com muitos problemas táticos e foram bastante superiores no Maracanã.>

>

Samuel Xavier tentou, Nonato arriscou, mas foi Cano quem marcou. Ele fez em cobrança de pênalti sofrido por Freytes, derrubado por Facundo Torres na área. O Fluminense seguiu melhor e poderia ter ampliado. Não só não aumentou o placar, como foi castigado no fim.>

Protagonista no Mundial, Fábio cometeu uma rara e flagrante falha no cabeceio de Maurício. O goleiro se atrapalhou com a bola e ela entrou. A finalização foi a única do Palmeiras na primeira etapa em uma das piores apresentações da equipe de Abel Ferreira, que disse que vê margem para evolução, mas é incapaz de fazer o time evoluir.>

O futebol palmeirense é paupérrimo em 2025. Trata-se de uma equipe sem intensidade, criatividade e que pouco cria e finaliza. No entanto, existe uma virtude importante no Palmeiras: a competitividade. Até quando se apresenta mal, com seus defeitos habituais, a formação alviverde é valente, concentrada e capaz de competir. Foi assim que descolou a virada e saiu do Rio com três pontos.>

Vitor Roque brigou e recebeu um presente de Martinelli. Ele fintou Freytes e bateu de esquerda na saída de Fábio para definir a vitória alviverde, garantida, também, graças a uma maior solidez defensiva no segundo tempo.>

Depois de virar, os visitantes se defenderam com competência e deram poucos espaços ao Fluminense, que pouco produziu. Confortável, o Palmeiras se armou para contra-atacar e não ampliou porque concluiu mal os ataques. Mas segurou o placar até o fim.>

Sábado, o Palmeiras encara o Grêmio no Allianz Parque, às 21h. No domingo, o Fluminense visita o São Paulo no MorumBis, às 16h.>

