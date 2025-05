Ancelotti no comando

Com retorno de Richarlison, Ancelotti faz sua 1ª convocação da Seleção

Seleção Brasileira vai enfrentar Equador e Paraguai pelas eliminatórias para Copa do Mundo 2026

A aguardada apresentação e primeira convocação de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira foi feita nesta segunda-feira (26) no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. para os confrontos contra Equador e Paraguai válidos pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. >

O primeiro jogo de Carlo Ancelotti à frente do Brasil será no dia 5 contra o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Já no dia 10, enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.>