Nada de gols

Vasco e CSA empatam no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O duelo fica totalmente em aberto para o jogo de volta, que acontece na próxima quinta-feira (7), em São Januário

Publicado em 30 de julho de 2025 às 23:05

Vegetti tentou, mas não conseguiu tirar o zero do placar para o Vasco diante do CSA Crédito: Wilson Castro/W9 PRESS/Folhapress

Vasco e CSA empataram em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (30), em partida válida pela fase de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. O duelo fica totalmente em aberto para o jogo de volta, que acontece na próxima quinta-feira (7), em São Januário. >

Antes de retornar ao Rio de Janeiro, o Gigante da Colina tem outro compromisso fora de casa e viaja direto para enfrentar o Mirassol-SP, pelo Campeonato Brasileiro. >

O Jogo

Na primeira etapa, o time comandado por Fernando Diniz conseguiu dominar as ações. Com boa posse de bola, encurralou o CA em seu campo de defesa, mas suas melhores chances saíram em chutes de fora da área, exigindo boas defesas do goleiro Gabriel Félix. Foi assim em chutes de Nuno Moreira e Tchê Tchê. >

Na reta final do primeiro tempo, o time alagoano começou a gostar do jogo e assustou o cruz-maltino em dois contra-ataques. No primeiro deles com cinco jogadores contra dois defensores do Vasco, mas ainda assim a zaga conseguiu cortar. Tiago Marques teve a melhor chance da primeira parte do jogo, ao arrancar do meio-campo, driblar Mauricio Lemos e chutar para fora rente à trave de Léo Jardim.>

>

No segundo tempo, o time da casa tentou sair mais para o jogo e conseguiu ter boas oportunidades de balançar as redes. Aos 23 minutos, Baianinho saiu cara a cara com Léo Jardim, mas chutou para fora. O Vasco tinha dificuldade de chegar na área adversária e Fernando Diniz apostou na entrada de Coutinho na equipe. O meia conseguiu finalizar duas vezes, mas não conseguiu colocar a bola no barbante. No fim ainda deu tempo do zagueiro João Victor ser expulso por tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso. Nada de gols e fim de papo.>

