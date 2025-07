Veja a data

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será em Las Vegas, diz imprensa dos países-sede

Em 1994, última vez em que os Estados Unidos sediou o torneio, cidade do estado de Nevada também recebeu o evento de definição dos grupos

Las Vegas foi escolhida para sediar o sorteio da Copa do Mundo de futebol de 2026, no dia 5 de dezembro, segundo várias informações jornalísticas publicadas na terça-feira, por veículos como ESPN e TUDN México. >

A edição do torneio, primeira com 48 equipes, será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, 12 grupos de quatro nações serão sorteados.>

Em 1994, o sorteio da Copa do Mundo foi realizado na chamada “Cidade do Pecado”, embora ela não fosse sede de nenhum jogo, situação que se repetirá na edição do torneio do próximo ano.>