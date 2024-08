No Kleber Andrade

Toninho Tornado, Aldair e outras feras confirmados no Jogo das Estrelas com Ronaldinho no ES

Além do humorista, outros ex-jogadores já confirmaram presença no evento no dia 22 de setembro, em Cariacica

Aldair, Carlos Germano, Somália e o humorista Toninho Tornado também estarão presentes no Jogo das Estrelas. (Divulgação)

Imagine a espinha dorsal de um time formada por um goleiro de seleção brasileira, um zagueiro campeão do mundo, um atacante folclórico e um humorista que está "na boca da galera" atualmente. É exatamente isso que o torcedor encontrará com as presenças respectivas de Carlos Germano, Aldair, Somália e Toninho Tornado no Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho.

São essas quatro personalidades confirmadas oficialmente nos últimos dias para participar do Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho. A partida festiva e solidária acontece no dia 22 de setembro, a partir das 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1994 (e vice em 98), o ex-zagueiro Aldair é baiano de Ilhéus, mas está sempre em terras capixabas. Além do destaque com a Amarelinha, Aldair também teve uma passagem marcante pela Roma, da Itália, onde atuou entre os anos de 1990 e 2003. O defensor também foi medalhista olímpico em Atlanta-1996.

Nascido em Domingos Martins, o ex-goleiro Carlos Germano possui uma trajetória totalmente ligada ao futebol brasileiro. É ídolo do Vasco da Gama, onde enfileirou troféus, sendo os mais importantes deles a Taça Libertadores da América de 1998, e o título brasileiro de 1997. E também foi vice-campeão mundial pela Seleção Brasileira em 1998, na Copa da França.

Outro jogador que também possui destaque nacional, e que é capixaba, é o ex-atacante Somália. Nascido em Nova Venécia, foi um "cigano da bola", com passagens por 22 clubes brasileiros. Obteve bons desempenhos no América-MG, no São Caetano, no Fluminense e no Duque de Caxias, mas também já jogou no Grêmio, Figueirense e até mesmo no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

E pra fazer aquela graça antes, durante e depois da partida, foi convocado para participar do Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho o humorista Toninho Tornado. Fenômeno na TV e nas redes sociais, e dono de diversos bordões que estão "na boca do povo", dentre eles o mais famoso, "Calma, calabreso", o comediante é mais uma das atrações e promete fazer bonito (ou não) com a bola nos pés.

Ingressos

No momento, o valor do ingresso solidário está em 59,99 + 1kg de alimento não-perecível. Para comprar, os interessados devem acessar o site jogodoronaldinho.com.br ou comprar as entradas diretamente em algum dos pontos de venda físicos: as lojas das Óticas Diniz na região da Grande Vitória.

Resenha das Estrelas

No dia 22 de setembro, a emoção não termina com o apito final. Após o Jogo das Estrelas, a festa vai continuar em grande estilo. Haverá uma "after party" logo após a partida, chamada de "Resenha das Estrelas", que vai acontecer no Barlavento Beach Bar & Lounge, localizado no quiosque 1 da Praia de Camburi, em Jardim da Penha.

Será uma noite inesquecível de muita música e dança, com a presença de algumas das estrelas do jogo. E o passaporte para participar é a compra do ingresso da partida junto com a entrada para a resenha, no valor de R$ 99,99. Será um ingresso único para os dois eventos, jogo e resenha.

Estrelas confirmadas

Até o momento, além do "dono da festa", o craque Ronaldinho Gaúcho, também foram confirmados no Jogo das Estrelas em Cariacica o goleiro Gomes (ex-Tottenham-ING), os laterais-direitos Léo Moura (ex-Flamengo) e Maicon (ex-Inter de Milão-ITA), e o volante Ramires (ex-Chelsea). Além deles, também foi confirmado o Margarida Árbitro Show, que vai trazer irreverência e bom-humor para a partida festiva.

A “Tropa do Bruxo” vem recheada com vários craques do futebol nacional, que estão sendo divulgados ao longo das próximas semanas. Além dos ex-jogadores, serão convidados aproximadamente 15 artistas de renome nacional, que estarão reunidos para garantir uma tarde de muito futebol e diversão para a família inteira.

Esta ação envolve a comunidade em um objetivo comum: levar alimentos às mesas das famílias carentes. Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos, onde mais de 50.000 famílias foram beneficiadas.

JOGO DAS ESTRELAS COM RONALDINHO GAÚCHO

Quando: 22 de setembro (domingo)

22 de setembro (domingo) Horário: a partir das 15h

a partir das 15h Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Ingressos: a partir de R$ 59,99 + 1kg de alimento não perecível



