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No Kleber Andrade

Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho no ES já tem quase 10 mil ingressos vendidos

Logo após a partida haverá uma grande festa, a Resenha das Estrelas, e os ingressos também estão sendo vendidos. Confira os valores!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2024 às 10:33

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 10:33

Ronaldinho vai desfilar talento em jogo festivo no Kleber Andrade
Ronaldinho vai desfilar talento em jogo festivo no Kleber Andrade Crédito: Fotoarena/Folhapress
Em apenas seis dias de comercialização, a venda de ingressos para o Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho está sendo um sucesso. Quase 10 mil entradas já foram vendidas para o evento, que acontece no dia 22 de setembro (domingo), a partir das 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
No momento, o valor do ingresso solidário está em 59,99 + R$ 9,00 de taxa de serviço + 1kg de alimento não-perecível. Para comprar, os interessados devem acessar o site jogodoronaldinho.com.br ou comprar as entradas diretamente em algum dos pontos de venda físicos: as lojas das Óticas Diniz na região da Grande Vitória.

Resenha das Estrelas

No dia 22 de setembro, a emoção não termina com o apito final. Após o Jogo das Estrelas, a festa vai continuar em grande estilo. Haverá uma "after party" logo após a partida, chamada de "Resenha das Estrelas", que vai acontecer no Barlavento Beach Bar & Lounge, localizado no quiosque 1 da Praia de Camburi, em Jardim da Penha.
Léo Moura, Maicon e Gomes Confirmados no Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho
Léo Moura, Maicon e Gomes Confirmados no Jogo das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho Crédito: Arte: Caio Vasconcelos
Será uma noite inesquecível de muita música e dança, com a presença de algumas das estrelas do jogo. E o passaporte para participar é a compra do ingresso da partida junto com a entrada para a resenha, no valor de R$ 99,99 + R$ 15,00 de taxa de serviço. Será um ingresso único para os dois eventos, jogo e resenha.

Feras confirmadas

Até o momento, além do "dono da festa", o craque Ronaldinho Gaúcho, também foram confirmados no Jogo das Estrelas em Cariacica o goleiro Gomes (ex-Tottenham-ING), os laterais-direitos Léo Moura (ex-Flamengo) e Maicon (ex-Inter de Milão-ITA), e o volante Ramires (ex-Chelsea). Além deles, também foi confirmado o Margarida Árbitro Show, que vai trazer irreverência e bom-humor para a partida festiva.
A “Tropa do Bruxo” vem recheada com vários craques do futebol nacional, que estão sendo divulgados ao longo das próximas semanas. Além dos ex-jogadores, serão convidados aproximadamente 15 artistas de renome nacional, que estarão reunidos para garantir uma tarde de muito futebol e diversão para a família inteira.

Parceria

O Jogo das Estrelas, organizado pela Pereira Sports, é um evento festivo de caráter beneficente, com o intuito de aproximar os fãs dos seus ídolos e arrecadar fundos para as famílias e entidades sociais previamente escolhidas.
Esta ação envolve a comunidade em um objetivo comum: levar alimentos às mesas das famílias carentes. Desde a primeira edição, o evento já arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos, onde mais de 50.000 famílias foram beneficiadas.

Jogo das Estrelas com R10

  • Data: 22 de setembro (domingo)
  • Horário: a partir das 15h
  • Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
  • Ingressos: a partir de R$ 59,99 + R$ 9,00 de taxa de serviço + 1kg de alimento não-perecível

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