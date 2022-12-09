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Copa do Mundo

Sextou com sol, praia e Copa: para torcida do ES, só falta a vitória do Brasil

Expectativa é de um jogo mais difícil contra a Croácia, mas torcedores acreditam na classificação da Seleção para a semifinal

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2022 às 11:41
Torcida na Praia de Camburi, em Vitória, para ver Brasil e Croácia na Copa
Torcida na Praia de Camburi, em Vitória, para ver Brasil e Croácia na Copa Crédito: Carlos Alberto Silva
Sextou com muito sol, praia e futebol. Melhor que isso só mesmo uma vitória do Brasil contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa, a partir do meio-dia. É o que espera a torcida capixaba presente na arena com telão montada na Praia de Camburi, na Capital. O clima é de festa e expectativa para mais um jogo decisivo, que pode garantir a Seleção na semifinal do Mundial no Catar.
Quem espera uma comemoração em dose dupla é Felipe Porfiro Pereira, que completa 9 anos nesta sexta. De presente, ele espera um show de bola dos comandados pelo técnico Tite. A mãe, a assistente social Josiane Porfiro, levou o menino e o irmão, Pedro, de 12 anos, para curtirem a data tão especial à beira-mar.
Felipe Porfiro Pereira, a mãe, Josiane Porfiro, e o irmão, Pedro, de 12 anos, curtindo Brasil e Croácia na Praia de Camburi, Vitória
Felipe Porfiro Pereira, a mãe, Josiane Porfiro, e o irmão, Pedro, de 12 anos, em Cmaburi para ver Brasil e Croácia  Crédito: Carlos Alberto Silva
A empresária Joyce Corrêa Cabral bota fé em uma boa atuação de Neymar. "Eu acredito que o Brasil ganhe, mas de 1 x 0. Gol de Neymar Eu espero que deixem o Neymar jogar hoje. Eles perseguem muito ele, porque é um fenômeno igual foi o Ronaldinho", disse.
Já a estudante de enfermagem Gabrielli Corrêa quer ver show da dupla Neymar e Richarlison. "A Croácia é considerada uma boa seleção. Foi bem na última Copa. Mas o Brasil também está em uma boa fase. Acho que o Richarlison vai se destacar, mas quero ver um pouco mais do Neymar, que está faltando um pouco", afirmou.
Torcedores na Praia de Camburi para acompanhar Brasil e Croácia pelas quartas de final da Copa
Joyce Corrêa Cabral, Alexandre Souza e Gabrielli Corrêa em Camburi para ver partida da Copa Crédito: Felipe Sena
O encarregado de elétrica Alexandre Souza, 39. teme que o Brasil caia para a Croácia, por se tratar de uma seleção da Europa. "A gente fica com um pé atrás, porque a Croácia é uma seleção europeia. O Brasil tem uma tradição de perder pra seleções da Europa em jogos decisivos", disse.
Além de Camburi, outras arenas, bares e restaurantes são points de encontro da torcida por todo o Espírito Santo.
Com informações de Felipe Sena e Carlos Alberto Silva

Torcida do ES curte jogo Brasil x Croácia em arenas montadas em Camburi e São Pedro, em Vitória

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