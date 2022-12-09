Entenda expressões do 'titês', a linguagem de Tite nas entrevistas

SÃO PAULO - Tite já anunciou que deixará o comando da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo do Catar. Passados seis anos desde que assumiu o cargo, suas longas explanações em entrevistas coletivas desafiam a inteligência dos jornalistas e ainda confundem os torcedores.
Parecendo um coach motivacional, Tite se vale dos conceitos mais rasos da autoajuda para gerir seu elenco e afagar o ego das estrelas — antes do jogo contra Camarões, disse que Daniel Alves, de 39 anos, "transcende o futebol", justificando a escalação do lateral direito.
Com a fala medida, enfatiza cada palavra e, todo empolado, apresenta novos termos do futebol moderno em sua própria linguagem, o chamado "titês". A seguir, apresentamos alguns verbetes do glossário do professor Tite.
- JOGADOR TERMINAL - Não confundir com "paciente terminal". O mesmo que centroavante. No caso do time do Brasil, a expressão pode se referir ao que Gabriel Jesus, reserva de Richarlison, deveria ter feito, mas passou 499 minutos, contando as Copas de 2018 e 2022, sem fazer gol. Machucado, Gabriel Jesus foi cortado do Mundial. Assim, Pedro, do Flamengo, se tornou reserva imediato do Pombo.
- EXTERNOS DESEQUILIBRANTES - Uma das expressões mais imprecisas do glossário, se refere a atacantes que atuam pelas extremidades do campo, as pontas. Ao contrário do terminal, o externo desequilibrante não está encarregado pela finalização das jogadas. Sua tarefa é quebrar as linhas da defesa adversária, seja caindo pelo meio ou pelas laterais. Vinicius Jr. é um bom exemplo de um externo desequilibrante, que deve aliar técnica e velocidade para achar os espaços, deixando o terminal na cara do goleiro.
- ÚLTIMO TERÇO - Na visão de Tite — e dos amantes do futebol moderno —, o campo de jogo é dividido em três trechos ou regiões. A última corresponde à fase de ataque, depois de a bola passar pela defesa e a transição no meio-campo. Em 2019, depois de um empate em um a um com o Panamá, o técnico chegou a falar em "sinapses no último terço". Na ocasião, Tite se referia ao entrosamento dos jogadores no ataque.
- JOGO APOIADO - Tem a ver com as tais sinapses. É a ideia de diminuir os espaços entre os atletas, facilitando as triangulações, isto é, troca de passes ou tabelas entre o meio-campo e as pontas até chegar ao campo de defesa do adversário.
- TREINABILIDADE - Segundo Tite, é a capacidade dos jogadores e do elenco, em conjunto, evoluir durante os treinos para "performar", como ele também gosta de dizer, melhor nas partidas