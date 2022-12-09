Tite repete escalação da Seleção Brasileira para jogo contra a Croácia

O técnico Tite confirmou a escalação para o jogo desta sexta-feira (9), às 12 horas (de Brasília), contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira entrará em em campo, no Estádio Cidade da Educação, com a mesma formação da goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, na última segunda (5).
É a primeira vez que Tite consegue repetir uma escalação durante a Copa do Catar. Assim, o Brasil jogará com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicius Júnior.
Entre os relacionados, a novidade é a presença, no banco de reservas, do lateral esquerdo Alex Sandro, recuperado de uma lesão muscular no quadril que o tirou dos dois últimos jogos.
"Repetir escalação é uma vantagem, porque podemos conseguir manter o padrão, de um jogo para o outro. A Croácia é uma equipe muito resiliente, muito forte, acostumada a passar por momentos decisivos. Sabemos dos desafios que eles nos trarão", disse Matheus Bachi, filho e auxiliar técnico de Tite, em entrevista ao SporTV.