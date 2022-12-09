Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Tite repete escalação da Seleção Brasileira para jogo contra a Croácia
Copa do Mundo

Tite repete escalação da Seleção Brasileira para jogo contra a Croácia

Equipe que entra em campo nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final, é a mesma da goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2022 às 10:46
Tite confirma retorno de Neymar no Brasil para enfrentar Coreia do Sul
Neymar está confirmado como titular no jogo desta sexta-feira (9) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O técnico Tite confirmou a escalação para o jogo desta sexta-feira (9), às 12 horas (de Brasília), contra a Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A Seleção Brasileira entrará em em campo, no Estádio Cidade da Educação, com a mesma formação da goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final, na última segunda (5).
É a primeira vez que Tite consegue repetir uma escalação durante a Copa do Catar. Assim, o Brasil jogará com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinicius Júnior. 
Entre os relacionados, a novidade é a presença, no banco de reservas, do lateral esquerdo Alex Sandro, recuperado de uma lesão muscular no quadril que o tirou dos dois últimos jogos. 
"Repetir escalação é uma vantagem, porque podemos conseguir manter o padrão, de um jogo para o outro. A Croácia é uma equipe muito resiliente, muito forte, acostumada a passar por momentos decisivos. Sabemos dos desafios que eles nos trarão", disse Matheus Bachi, filho e auxiliar técnico de Tite, em entrevista ao SporTV.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Amor pela Seleção Brasileira embala trajetória de Richarlison na Copa

Quiz: Teste seus conhecimentos sobre a Copa do Mundo do Catar

Vídeo: assessor é criticado por jogar gato no chão em coletiva de Vini Jr.

Mulheres ainda lutam para se tornarem visíveis no país da Copa

Vídeo; Catar tem a sua 'Veneza' com passeio de gôndola em shopping

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados