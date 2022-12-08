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Copa do Mundo

Modric diz estar confiante de que Croácia pode vencer o Brasil

Craque croata reconhece a superioridade brasileira, mas acredita que sua seleção pode surpreender, no duelo desta sexta-feira (9)

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 17:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2022 às 17:56
DOHA, CATAR - Na Copa da Rússia, em 2018, a seleção da Croácia surpreendeu o mundo ao chegar à final, perdendo para a anfitriã por 4 a 2. Por aquela campanha, o meia Luka Modric, 37 anos, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Quatro anos depois, ele tenta novamente levar seu país adiante na Copa do Catar. Mas, para isso, terá de superar nas quartas de final o que ele considera um dos grandes favoritos ao título: o Brasil.
Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (8), na véspera do duelo (às 12h de Brasília), Modric deixou claro que reconhece a superioridade brasileira, mas, mesmo assim, ainda acredita ser possível sair de campo vitorioso.
O meio-campista Luka Modric, da Croácia, fala durante coletiva de imprensa
Modric confia que a Croácia pode vencer o Brasil pela primeira vez na história Crédito: DARKO BANDIC/AP
"Já jogamos contra o Brasil algumas vezes, mas ainda não conseguimos vencer. Espero que isso mude. O Brasil tem jogadores fenomenais em todas as posições. Temos de ser agressivos, correr no limite e não os deixar jogar. Isso é importante quando não temos a bola. Temos que ser agressivos e firmes e não deixá-los escapar", afirmou o capitão, na entrevista publicada pelo site esportivo croata Sportske Novosti, destacando que enfrentar as seleções de Brasil e Argentina é sempre uma "celebração do futebol".
"Brasil e Argentina são os melhores times do mundo, com muitos grandes jogadores. Eu gosto de vê-los, é divertido jogar contra esses times. Temos uma dessas chances amanhã (sexta-feira). Também jogamos na Argentina e no Brasil. É uma celebração do futebol e algo que todo jogador deseja. Estes são os grandes nomes do futebol."
O camisa 10 croata, assim como a imprensa de seu país, está comparando o confronto contra a seleção canarinho com a final da Copa de 2018, contra a França, em termos de dificuldade e de importância. "A França é como esse jogo, só que foi a final. Mas o jogo é assim..."
Modric também se disse feliz pela classificação às quartas de final, após superar o Japão nos pênaltis, mas afirmou que sua seleção ainda quer mais no Catar.
"Talvez a maior partida do torneio nos espere contra um dos favoritos ao título. Eles são sempre os favoritos, mas de acordo com o que têm mostrado neste campeonato, estão justamente nesse grupo. Temos que ser verdadeiros, dar o nosso melhor, como em todos os jogos até aqui. Nesse caso, temos uma chance. Não estamos satisfeitos com as quartas de final. Temos a nossa força, acreditamos em nós e é assim que vamos nos posicionar em campo. Sabemos que temos pela frente um grande adversário, mas temos nossas qualidades, acreditamos em nós mesmos e é assim que vamos nos posicionar".

Duelo com amigo Vini Jr.

Quando perguntado se a derrota brasileira para Camarões serve de esperança, Modric minimizou o resultado, destacando que o Brasil jogou com um time reserva. Mas também reafirmou que a confiança da Croácia para conseguir vencer a partida é grande.
"Aquele jogo não é um exemplo, mas mostra que eles também podem ser derrotados. Cada partida é única. Mostramos força mental e resistência na prorrogação e nos pênaltis [contra o Japão]. Nesse caso, o último jogo nos deu muita confiança e vamos entrar confiantes. Veremos o que acontece. Estamos prontos para tudo."
Elogiado nesta semana pelo atacante Vinicius Junior, seu companheiro de Real Madrid, Modric agradeceu as palavras do brasileiro, mas deixou claro que agora a luta é pelo país e que fará de tudo para pará-lo.
"É bom ouvir quando ele fala sobre mim em palavras carinhosas. Ele é um cara legal e temos um ótimo relacionamento. Ele está jogando em grande forma e mostrou que é um grande jogador. Será muito difícil pará-lo amanhã. Vou aconselhar meus companheiros e ajudar a tornar o trabalho dele mais difícil. Todos aqui estão lutando pelo seu país", disse.
"Estou ansioso para ver alguns antigos e outros atuais companheiros de equipe. Será especial jogar contra eles. Podemos ser amigos depois do jogo, mas em campo cada um de nós luta pelo seu país. Faremos o possível para dar um passo adiante", finalizou.

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