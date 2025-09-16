Novidade

Semifinais da Copa Paulista terão sistema do 'desafio de vídeo'

A ferramenta é mais barata do que o VAR e será adotado pela primeira vez em competições de futebol realizadas no Brasil

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:15

Simulação de cabine para o "desafio de vídeo" que será usado nas semifinais da Copa Paulista Crédito: Divulgação FPF

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou a implantação do "desafio de vídeo" nas semifinais da Copa Paulista. A ferramenta é o FVS (Football Video Support), que, mais barato do que o VAR (Video Assistant Referee), será adotado pela primeira vez em competições de futebol realizadas no Brasil.

Diferentemente do que ocorre no VAR, não há um árbitro de vídeo analisando todas as jogadas. Cada treinador inicia a partida com o direito de solicitar duas revisões, em quatro situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto ou cartão aplicado ao jogador errado. Então, o próprio juiz de campo, com o auxílio de um operador de "replay", vê o lance em uma cabine.

Para fazer o pedido, o técnico deve fazer um círculo com o dedo indicador em riste e entregar ao árbitro um "cartão de solicitação de desafio". No caso de a solicitação ser atendida, o cartão é devolvido ao comandante da equipe. Ou seja, com sucesso no pedido, ele mantém o número de pedidos que tinha. Os gols são revisados pelo quarto árbitro, sem necessidade de solicitação.

A introdução do FVS faz parte de uma estratégia da Fifa (Federação Internacional de Futebol) de ampliar o acesso a tecnologias de arbitragem em vídeo. A ideia é levar o vídeo a competições com menos recursos estruturais -como é o caso da Copa Paulista, competição secundária no calendário de São Paulo, disputada majoritariamente por clubes sem divisão no Campeonato Brasileiro.

Estão nas semifinais deste ano Comercial, XV de Piracicaba, Grêmio Prudente e Primavera. As agremiações foram informadas da novidade em reunião do conselho técnico da competição, nesta segunda-feira (15). As primeiras partidas com o sistema ocorrerão na sexta (19), Comercial x XV de Piracicaba, e no sábado (20), Grêmio Prudente x Primavera.

"Faz parte do DNA do futebol paulista não apenas acompanhar as tendências globais mas também ajudar a escrevê-las. Damos agora mais um passo com o Video Support estreando no Brasil, uma ferramenta que coloca São Paulo mais uma vez na vanguarda da tecnologia e em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial", disse o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

