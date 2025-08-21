Futebol

Santos acerta a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 15:48

Santos acerta a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda Crédito: JOÃO SALLES/Agencia Enquadrar/Folhapress

O Santos fechou a contratação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. As partes chegaram a um acordo verbal nesta quinta-feira (21), e o clube aguarda o treinador na Vila Belmiro para assinar o contrato e fazer o anúncio oficial. Ele chega ao clube após a goleada de 6 a 0 sofrida diante do Vasco no domingo (17), no Morumbi, que resultou na queda de Cleber Xavier, tendo a missão de afastar o time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O treinador estava livre no mercado desde o fim de julho, quando foi demitido do Fortaleza após uma série de nove jogos sem vitória. Ex-auxiliar de Tite, Xavier esteve à frente da equipe em sua primeira experiência como técnico por apenas 15 partidas, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas, aproveitamento de 33%.

Ele deixou o clube em 15º na tabela de classificação do Brasileiro, com dois pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Em 19 rodadas disputadas até aqui, o Santos tem seis vitórias, três empates e dez derrotas, com 20 gols marcado e 29 sofridos.

O português Pedro Caixinha, entre janeiro e abril, e o auxiliar César Sampaio, que assumiu interinamente por duas semanas, já haviam passado pelo banco do Santos no primeiro semestre. No próximo compromisso, o Santos viaja até Salvador para enfrentar o Bahia, no domingo (24), na Fonte Nova. Para o confronto, o time não poderá contar com Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e cumpre suspensão.

À frente do Fortaleza, o treinador argentino de 50 anos conquistou o tricampeonato cearense, entre 2021 e 2023, além de ter sido bicampeão da Copa do Nordeste, em 2022 e 2024. Sob seu comando, o time disputou três vezes a Copa Libertadores e foi vice-campeão da Copa Sul-americana, perdendo nos pênaltis para a LDU, do Equador, em 2023. Foram 310 jogos com o Fortaleza, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, aproveitamento de 55%.

Zagueiro revelado na base do Newell's Old Boys, da Argentina, Vojvoda iniciou a carreira como treinador em 2015. Passou pelos argentinos Newell's Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres e Huracán e também comandou o Unión La Calera, do Chile, antes de desembarcar no Brasil.

Ele será o sexto treinador argentino a comandar o Santos na história. Antes dele, passaram pelo clube Abel Picabéa Allero (1946/1947), Ramos Delgado (1977/78), Jorge Sampaoli (2019) que chegou a ser consultado pela diretoria para retornar, mas não chegou a um acordo, Ariel Holan (2021) e Fabián Bustos (2022).

