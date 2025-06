Título Inédito

PSG massacra a Inter de Milão e é campeão da Liga dos Campeões

Time francês não tomou conhecimento dos italianos, apresentou um futebol envolvente e fez a festa da torcida na Allianz Arena

Impulsionado pela fortuna do Catar, o Paris Saint-Germain sofreu para encontrar a fórmula certa para ser campeão europeu. Nem Messi, Neymar e Mbappé juntos conseguiram tirar os parisienses da fila nos últimos anos. Mas, sob o comando de Luis Enrique, com um elenco mais harmonioso e sem estrelas que ofuscassem os demais companheiros, o time da capital francesa finalmente conseguiu erguer o troféu mais desejado, o da Liga dos Campeões. Neste sábado (31), uma vitória consistente por 5 a 0 sobre a Internazionale fez da Allianz Arena, em Munique, a apoteose de um sonho de mais de 50 anos. >

O título da Liga dos Campeões coroa uma temporada perfeita do Paris Saint-Germain. O clube faturou também o Campeonato Francês e a Copa da França. A conquista garante a participação parisiense na final do próximo Intercontinental da Fifa, agendada para 17 de dezembro.>

As últimas finais concentraram suas emoções para o segundo tempo, mas o enredo desta edição conspirava para um panorama completamente diferente. Paris Saint-Germain e Internazionale chegaram à decisão sem a mesma pompa de Manchester City e Real Madrid, mas com times capazes de produzir uma decisão de ótimo nível técnico.>

O Jogo

Aos 20, um contragolpe de almanaque com requintes de crueldade. Kvaratskhelia ligou o ataque pela esquerda com Dembélé, que viu bem a passagem de Doué na grande área. O garoto de 19 anos bateu para o gol, a bola desviou em Dimarco e se tornou indefensável para Sommer.>

Mesmo comandando o placar, o PSG não deixou de atacar e de ficar com a bola. A Internazionale, por sua vez, não encontrou espaços e sofreu para armar lances perigosos. Enquanto os parisienses acertaram o alvo cinco vezes, o time de Milão sequer conseguiu uma finalização na direção do gol.>

A ideia de uma final equilibrada desmoronou no primeiro tempo e evidenciou o trabalho ofensivo e taticamente robusto de Luis Enrique, muito diferente daquele futebol burocrático, horizontal e de exagerada posse de bola que fez na seleção espanhola até a Copa do Catar.>

A postura dos italianos favoreceu os contra-ataques do Paris Saint-Germain. Em uma dessas descidas, a defesa da Internazionale ficou escancarada, Doué recebeu outro passe perfeito de Vitinha, ficou cara a cara com Sommer e anotou o terceiro, aos 18 minutos.>

Os indícios de uma goleada foram múltiplos. Completamente desencontrada em campo, a Inter já não tinha forças para segurar a vontade do PSG de ser campeão. Aos 27, foi a vez do georgiano Kvaratskhelia deixar o seu. Pelo lado esquerdo do ataque, invadiu a área e correu para comemorar o quarto gol. Aos 41, Mayulu, que havia acabado de entrar, fez mais um após troca de passes na área. No momento do gol, houve invasão da torcida parisiense ao gramado e jornalistas foram derrubados.>