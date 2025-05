Preparativos

Munique mobiliza 2.000 agentes para final da Champions; Paris, 5.400

A final da Liga dos Campeões é em Munique, mas a festa ou a bagunça é prevista para Paris

Publicado em 30 de maio de 2025 às 17:51

A final da Liga dos Campeões é em Munique, mas a festa ou a bagunça é prevista para Paris. A decisão entre Inter de Milão e PSG neste sábado, às 16h (de Brasília), mobiliza 2.000 agentes na Baviera e mais do que o dobro no 16º "arrondissement" capital francesa.>

Um torcedor está posando em uma praça, segurando um grande troféu da Champions. Ele usa uma camiseta listrada em azul e preto e um grande cabeçote que representa um jogador de futebol. Ao fundo, há edifícios históricos e outras pessoas, criando um ambiente festivo. Fã usa chapéu com o rosto do argentino Lautaro Martínez em Marienplatz Crédito: Angelika Warmuth/Reuters

Culpa de Roland Garros, vizinho do Parque dos Príncipes, a sede do Paris Saint-Germain, que vai receber 40 mil pessoas para uma fanfest com transmissão da partida. O estádio está a aproximadamente 750 metros da quadra principal do complexo francês, a Philippe Chatrier, o que a diretora do evento, Amelie Mauresmo, minimizou com bom humor.>

"Se houver alguns distúrbios, vamos conviver com isso. E, em tese, não é como se fossem acontecer 10 ou 20 gols", declarou a ex-tenista, vencedora de dois grand slams, dizendo que confia no trabalho da polícia. Até Novak Djokovic entrou na onda, declarando-se torcedor do PSG e pedindo para que o torneio não marque sua partida de terceira rodada para o horário da decisão —o pedido foi ignorado, e o sérvio deverá estar em quadra.>

Porém não é apenas a coincidência de eventos que preocupa as autoridades. Na semifinal contra o Arsenal, no começo do mês, torcedores do PSG entraram em confronto com a polícia e promoveram saques na região. A avenida Champs-Elysées, tradicional ponto de comemorações na capital francesa, também será bloqueada horas antes do jogo, que acontece às 21h no horário europeu.>

No caso, também o retrospecto recente é motivo de atenção. Na última segunda (26), um carro invadiu a via em que milhares de pessoas comemoravam o título da Premier League do time da casa em Liverpool, deixando 79 feridos, alguns em estado grave. O motorista, um homem de 53 anos, foi preso, mas a polícia ainda investiga as circunstâncias do fato.>

Em Munique, 90 mil quartos de hotel estão ocupados em função da partida neste fim de semana. Além da Allianz Arena, local da partida, três fanfests vão mobilizar a segurança na terceira maior cidade da Alemanha, com 1,5 milhão de habitantes. O Parque Olímpico vai receber 25 mil pessoas para um festival em tese mais neutro, dedicado à Champions.>

O icônico estádio da instalação, que recebeu os Jogos Olímpicos de 1972 e a final da Copa do Mundo de 1974, traz boas memórias aos franceses. Foi lá que o Olympique de Marselha conquistou o único título do país na Champions. Em 1993, venceu por 1 a 0 um time de Milão, o Milan, no campo que então era do Bayern.>

Coincidências à parte, em outros dois pontos de Munique a festa será separada por times, com 18 mil lugares para torcedores do PSG e outros 16,5 mil para os da Inter. A diferença só se explica pela presença de patrocinadores, pois a própria cidade de Munique aguarda mais italianos na final. Há uma linha direta de trem de Milão a Munique.>

A capital da Baviera espera uma receita líquida de 50 milhões (R$ 318 milhões) com o fim de semana esportivo, em que seu poderoso Bayern é apenas anfitrião.>

