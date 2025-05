Futebol

Richarlison ganha funk em homenagem à volta para a Seleção Brasileira

Atacante foi homenageado com música produzida por seu parceiro DJ Mesquita

Publicado em 30 de maio de 2025 às 14:42

DJ Mesquita e Richarlison Crédito: Arquivo Pessoal

O texto foi escrito por Tiago Taam, de ge.globo>

O ritmo que embalou a conquista da Copa América 2019, além dos três gols na Copa do Mundo 2022, ganhou uma nova versão. Amigo de Richarlison, o DJ Mesquita produziu uma nova música para o centroavante do Tottenham e da Seleção Brasileira. Ambos se conheceram em torneio de base, ainda em Nova Venécia.>

O ano de 2009 foi marcante nas vidas de Richarlison e Júnior dos Santos, mais conhecido atualmente como DJ Mesquita. Com o sonho de se tornarem jogadores de futebol, os venecianos disputaram a Copa A Gazetinha juntos. A parceria nos gramados continuou até 2013, onde anualmente disputavam o torneio pelo mesmo time.>

O tempo passou e os talentos cresceram em diferentes áreas. Jogador profissional desde 2015, Richarlison se destacou por América-MG e Fluminense, até começar a ganhar o mundo no futebol inglês. Em julho de 2022, o atacante foi vendido ao Tottenham por aproximadamente 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 315 milhões à época), com gatilho para bônus de 10 milhões de libras. >

>

Ainda em Nova Venécia, Júnior não se tornou jogador profissional. O possível ganha-pão com os pés não vingou, mas o talento se transformou para se desenvolver com a voz e as mãos. Agora vivendo como DJ Mesquita, o artista produziu a segunda música em homenagem ao ídolo e amigo, Richarlison. Recém-convocado por Carlo Ancelotti, o centroavante lutou contra lesões e não era chamado à Seleção há quase dois anos, o que motivou a produção do funk 'Tropa do Pombo'.>

"Fazia tempo que eu já vinha trabalhando a ideia de fazer uma música nova inspirada no Richarlison. Eu conversava com alguns amigos do funk, mas depois dele voltar de lesão, nessa temporada, fiquei ainda mais motivado para produzir", disse DJ Mesquita ao ge.globo.>

A pouco mais de um ano para o início da Copa do Mundo 2026, Richarlison volta aos holofotes da Amarelinha. O atacante foi escolhido por Carlo Ancelotti em sua primeira convocação. Campeão da Europa League, quando deixou o campo ovacionado pela torcida londrina, o Pombo já foi treinado pelo técnico italiano. Na torcida pelo amigo, DJ Mesquita comemora a volta do centroavante ao Brasil e espera que a nova música possa embalar o grupo rumo ao hexa.>

"Espero que possa ser a música do hexa. Sempre desejo as melhores coisas possíveis para o Richarlison, inclusive que tenha muita dança do pombo na Copa de 2026. A música em 2022, que fiz para aquela Copa, mudou a minha carreira", revelou o artista.>

Na temporada 2024/25, Richarlison disputou 24 partidas pelo Tottenham. Ao todo, o centroavante marcou cinco gols e deu duas assistências. Apesar de não ter tido grande destaque, o Pombo é querido nas arquibancadas. Na final da Europa League, chamou atenção pela garra em campo, no qual foi retribuída por muitos aplausos. Com o título sacramentado, o capixaba de Nova Venécia foi para a galera e comemorou de forma efusiva, no meio da torcida, um título europeu que não vinha há 41 anos.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta