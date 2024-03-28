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Beijo forçado

Promotora pede 2,5 anos de prisão para Presidente da Federação Espanhola de Futebol

Rubiales causou furor quando agarrou jogadora e a beijou nos lábios em 20 de agosto do ano passado, durante a cerimônia de premiação da conquista da Espanha da Copa do Mundo Feminina em Sydney.

Publicado em 28 de Março de 2024 às 10:48

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 mar 2024 às 10:48
Rubiales beijou a jogadora Hermoso sem autorização
Rubiales beijou a jogadora Hermoso sem autorização Crédito: Reprodução/SporTV
Uma promotora da Alta Corte da Espanha busca sentença de prisão de dois anos e meio para o ex-presidente da federação de futebol do país Luis Rubiales, pelo seu beijo não solicitado na jogadora Jenni Hermoso, segundo um documento judicial visto pela Reuters nesta quarta-feira (27). A promotora Marta Durántez apresentou uma denúncia de agressão sexual e outra de coerção contra Rubiales, pelas suas supostas ações após o beijo. As ofensa implicam penas de prisão de um ano e um ano e meio, respectivamente.
Rubiales, de 46 anos, causou furor quando agarrou Hermoso e a beijou nos lábios em 20 de agosto do ano passado, durante a cerimônia de premiação da conquista da Espanha da Copa do Mundo Feminina em Sydney. Hermoso e suas companheiras de seleção disseram que o beijo foi indesejado e degradante, mas Rubiales alegou que foi consensual e negou ter feito algo errado. A promotora também denunciou o ex-técnico da seleção feminina Jorge Villa, o atual diretor esportivo, Albert Luque, e o chefe de marketing da federação, Ruben Rivera, por terem coagido Hermoso a dizer que o beijo havia sido consensual. Os três negaram irregularidades quando apareceram no tribunal.
Durántez pede que Rubiales pague 50 mil euros (R$ 269,5 mil) de indenização a Hermoso, e outros 50 mil euros sejam pagos conjuntamente por Rubiales, Vilda, Luque e Rivera. Se Rubiales for condenado e receber a sentença buscada pela promotora, ele não iria necessariamente para a prisão. O código criminal da Espanha permite que os juízes suspendam “excepcionalmente” a execução da sentença se - como neste caso - nenhuma das sentenças impostas individualmente exceder dois anos.

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