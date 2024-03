Promotor espanhol pede prisão de Carlo Ancelotti por evasão fiscal

Técnico do Real é acusado de sonegar R$ 5,4 milhões em impostos

Um promotor espanhol está pedindo uma pena de prisão de quatro anos e nove meses para o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, acusado de sonegar 1 milhão de euros (equivalente a R$ 5,4 milhões) em impostos sobre receitas de direitos de imagem em sua passagem pelo clube entre 2014 e 2015. O promotor disse em um comunicado nesta quarta-feira que, embora o italiano fosse residente na Espanha para fins fiscais na época e apresentasse suas declarações de impostos no país, ele havia omitido a renda obtida por meio de seus direitos de imagem - 4,2 milhões de euros (R$ 22,6 milhões) no total.