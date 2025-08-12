Definido

Vasco x Botafogo e Fluminense x Bahia nas quartas da Copa do Brasil

O Corinthians encara o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo na última fase, e pode enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11:40

Sorteio na manhã desta terça-feira (12) definiu os duelos das quartas de final da Copa do Brasil Crédito: CBF/Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na manhã desta terça-feira (12), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, bem como o chaveamento dos oito clubes até a decisão da competição. O Corinthians encara o Athletico-PR, que eliminou o São Paulo na última fase, e pode enfrentar Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

No chaveamento, os times dos confrontos 1 e 2 se encontram na próxima fase, enquanto os duelos 3 e 4 definem a outra partida da semifinal. Os três clubes cariocas, no sorteio da CBF, ficaram do mesmo lado da chave e excluíram a possibilidade de um clássico Estadual na decisão.

Vasco x Botafogo e Bahia x Fluminense fecham os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Dos oito classificados, apenas Botafogo e Bahia nunca se sagraram campeões da competição Os quatro times que avançarem às semifinais somam R$ 9.922.500 em premiação.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL





Atlético-MG x Cruzeiro

Athletico-PR x Corinthians

Vasco x Botafogo

Bahia x Fluminense





Os times à direita decidem em casa.

Este será o primeiro duelo entre Corinthians e Athletico-PR nesta temporada, já que os paranaenses disputam a Série B. O time passa por uma crise no ano, apesar de conseguir ter eliminado o São Paulo nas oitavas de final. Esta será a quarta vez que as equipes se enfrentam na Copa do Brasil; em todas as outras (1997, 2001 e 2009), os corintianos conseguiram avançar na disputa.

O último encontro, inclusive, ocorreu na recente conquista alvinegra na competição. Nas oitavas de final, depois de perder o embate de ida na Arena da Baixada por 3 a 2, o Corinthians reverteu o placar no Pacaembu (2 a 0) e avançou na disputa pelo título - que contou com a estrela de Ronaldo Fenômeno.

Clássicos

O sorteio da CBF definiu dois clássicos nas quartas de final: Atlético-MG x Cruzeiro e Botafogo x Vasco se enfrentam, um em cada lado da chave. O carioca que passar ainda poderá ter mais um duelo local na semifinal, caso o Fluminense elimine o Bahia no confronto entre tricolores.

Na Copa do Brasil, os mineiros já se enfrentaram em outras duas oportunidades, com uma vitória para cada lado. Em 2014, os rivais duelaram na decisão, com o título do Atlético-MG, com 3 a 0 no placar agregado; já em 2019, foi a vez do Cruzeiro levar a melhor, com 3 a 2 na soma dos resultados.

Já Botafogo e Vasco se enfrentaram em apenas uma oportunidade na Copa do Brasil. Em 2020, o futuro time de John Textor - e que seria rebaixado à segunda divisão naquela temporada - levou a melhor na quarta fase do torneio.

