Zona Mista #34: Rio Branco avança na Série D e Flamengo lidera o Brasileirão

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:53
O Zona Mista #34 chega com tudo nesta segunda-feira (11). O programa de hoje destaca a classificação do Rio Branco para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, além do Brasileirão que tem o Flamengo como líder e o Vasco na zona de rebaixamento. Confira também os palpites para os jogos das oitavas de final da Libertadores.
