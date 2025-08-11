Resenha

Zona Mista #34: Rio Branco avança na Série D e Flamengo lidera o Brasileirão

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Vinícius Lima comandam o videocast desta segunda-feira (11)

O Zona Mista #34 chega com tudo nesta segunda-feira (11). O programa de hoje destaca a classificação do Rio Branco para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, além do Brasileirão que tem o Flamengo como líder e o Vasco na zona de rebaixamento. Confira também os palpites para os jogos das oitavas de final da Libertadores.