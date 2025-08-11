Home
>
Futebol
>
Savinho pode trocar City por rival em negócio de R$ 360 mi, diz jornal

Savinho pode trocar City por rival em negócio de R$ 360 mi, diz jornal

O atacante Savinho, do Manchester City, está na mira do Tottenham, de acordo com o jornal britânico Daily Mail

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 12:16

Savinho jogando pelo Manchester City
Savinho jogando pelo Manchester City Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O atacante Savinho, do Manchester City, está na mira do Tottenham, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

Recomendado para você

O atacante Savinho, do Manchester City, está na mira do Tottenham, de acordo com o jornal britânico Daily Mail

Savinho pode trocar City por rival em negócio de R$ 360 mi, diz jornal

O Capa-Preta vai enfrentar a Inter de Limeira na próxima fase da competição nacional

Rio Branco vence o Luverdense e vai às oitavas de final da Série D

O técnico Rodrigo Fonseca reconhece a vantagem de jogar no Kleber Andrade e a recente invencibilidade do time, mas descarta favoritismo capa-preta no confronto

Fator casa e boa sequência jogam a favor do Rio Branco contra o Luverdense

O Tottenham busca a contratação do brasileiro de 21 anos, segundo a publicação. O movimento seria uma das negociações mais surpreendentes da janela do futebol inglês.

Os clubes abriram conversas, mas o City não está decidido pela venda. Constantemente utilizado pelo técnico Pep Guardiola, Savinho e disputou 48 jogos na temporada passada marcou três gols e deu 11 assistências. Neste final de semana, atuou no segundo tempo e deu passe para gol na vitória por 3 a 0 sobre o Palermo, em amistoso.

O time azul de Manchester exigiria mais de 50 milhões de libras esterlinas (R$ 360 milhões) para liberar o jogador. A pedida seria cerca de 20 milhões de libras esterlinas (R$ 145 milhões) a mais do que o clube desembolsou no ano passado para contratar o atacante.

Nesta janela, o City trouxe um jogador que pode atuar na mesma posição de Savinho. O clube gastou mais de 35 milhões de libras (R$ 255 milhões) para trazer Rayan Cherki, também de 21 anos, do Lyon.

Savinho é frequentemente convocado pela seleção brasileira. Apesar de não ter sido chamado por Ancelotti na primeira convocação do italiano, o atacante já disputou 13 jogos e marcou um gol pela seleção pentacampeã.

Leia mais

Imagem - Estêvão brilha, é ovacionado na estreia, e Chelsea vence amistoso

Estêvão brilha, é ovacionado na estreia, e Chelsea vence amistoso

Imagem - Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

Imagem - Richarlison reforma casa de influencer após ver condições precárias

Richarlison reforma casa de influencer após ver condições precárias

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais