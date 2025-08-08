Home
Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 20:35

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: CBF

A CBF sorteia na próxima terça-feira (12) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, às 11h30 (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os clubes não serão divididos em potes no sorteio, ouu seja, não há restrição de confrontos.

Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

O chaveamento até a final será definido. Os times conhecerão o seu caminho até a decisão do mata-mata. Oito times seguem na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. O Furacão é o único time que não está na Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF. Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

