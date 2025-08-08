Futebol

Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 20:35

Taça da Copa do Brasil Crédito: CBF

A CBF sorteia na próxima terça-feira (12) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, às 11h30 (de Brasília). O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os clubes não serão divididos em potes no sorteio, ouu seja, não há restrição de confrontos.

O chaveamento até a final será definido. Os times conhecerão o seu caminho até a decisão do mata-mata. Oito times seguem na disputa pelo título. Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. O Furacão é o único time que não está na Série A. Os paranaenses eliminaram Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Calendário das quartas de final está marcado. As partidas estão previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, segundo a CBF. Entidade fará dois sorteios. Além das quartas de final da Copa do Brasil, a data também terá a definição dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, a partir das 10h.

