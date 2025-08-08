Atitude gigante

Richarlison reforma casa de influencer após ver condições precárias

Atacante da Seleção e do Tottenham transforma realidade de família humilde do Rio Grande do Norte, após se comover com pedido nas redes sociais

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14:39

Lalau e Richarlison: atacante decidiu ajudar influenciador após vídeo em uma rede social Crédito: Reprodução

O atacante Richarlison voltou a mostrar que sua marca vai muito além dos gols. O capixaba, da Seleção Brasileira e do Tottenham, protagonizou um gesto de solidariedade que mudou a vida do influenciador Leonardo Querino da Silva, o Lalau, morador da zona rural de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte.

Ao ver nas redes sociais o apelo emocionado de Lalau para reformar o quarto da filha recém-nascida, que chegou ao mundo de forma prematura, Richarlison decidiu ajudar. O vídeo do pedido mostrava um imóvel em condições ruins: rachaduras nas paredes, fios expostos, e até um banheiro sem chuveiro e descarga.

O que era para ser apenas a reforma do quarto acabou virando a transformação completa da casa. Com recursos bancados pelo camisa 9 da Seleção, o imóvel ganhou acabamento, cerâmica, forro, nova mobília e ficou totalmente revitalizado.

"Eu postei minha casa e ele não só fez o quartinho da minha filha. Ele fez tudo lindo e maravilhoso. A casa é muito bonita, toda forrada, na cerâmica, e mobiliada. A minha família só tem a agradecer ao Richarlison", contou Lalau emocionado, ao Ge.globo.

Richarlison já acompanhava o trabalho do influenciador, que ficou conhecido por vídeos de desafios de futebol gravados em um campo de terra na comunidade Vila Piauí. Desde 2022, os lances improvisados, como gols olímpicos e voleios, ganharam espaço nas redes sociais e conquistaram mais de 100 mil seguidores.

O gesto do capixaba não passou despercebido pela comunidade. O amigo e parceiro de gravações de Lalau, Fagner Senna, lembrou que muitos duvidaram no início. "Algumas pessoas não acreditaram que Richarlison iria ajudar, mas a primeira ‘carrada’ de areia foi a prova. A comunidade toda está feliz por essa conquista, e essa família merece demais", concluiu Lalau.

De Nova Venécia para o mundo, Richarlison prova que o coração é tão grande quanto o talento dentro de campo e que, mesmo jogando nos principais palcos do futebol, não esquece das histórias que realmente importam.

