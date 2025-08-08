Home
>
Futebol
>
Estêvão brilha, é ovacionado na estreia, e Chelsea vence amistoso

Estêvão brilha, é ovacionado na estreia, e Chelsea vence amistoso

Estêvão viveu uma tarde mágica em sua estreia pelo Chelsea.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 20:31

Estêvão comemora gol pelo Chelsea diante do Bayer Leverkusen no Stamford Bridge
Estêvão comemora gol pelo Chelsea diante do Bayer Leverkusen no Stamford Bridge Crédito: Glyn KIRK / AFP

Estêvão viveu uma tarde mágica em sua estreia pelo Chelsea. O atacante fez um gol logo no início do jogo e foi o grande destaque do clube londrino na vitória sobre o Bayer Leverkusen, por 2 a 0, em amistoso disputado na Inglaterra. O camisa 41 começou o jogo revivendo os tempos de Palmeiras. Atuando pela direita, ele tentou lances em velocidade e encarou a marcação diversas vezes. Mais do que isso: mostrou moral, sendo o homem das bolas paradas, principalmente batendo escanteios dos dois lados do campo.

Recomendado para você

A CBF sorteia na próxima terça-feira (12) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, às 11h30 (de Brasília).

Veja regras definidas pela CBF para chaveamento da Copa do Brasil 2025

Estêvão viveu uma tarde mágica em sua estreia pelo Chelsea.

Estêvão brilha, é ovacionado na estreia, e Chelsea vence amistoso

Atacante da Seleção e do Tottenham transforma realidade de família humilde  do Rio Grande do Norte, após se comover com pedido nas redes sociais

Richarlison reforma casa de influencer após ver condições precárias

O início animador foi coroado com o primeiro gol. Aos 17 minutos, Palmer tentou encobrir Flekken e acertou a travessão. A bola sobrou para Estêvão, sem goleiro, completar para as redes. Na comemoração, a joia brasileira foi bastante festejada pelos companheiros, beijou o escudo e recebeu aplausos da torcida. Estêvão mostrou entrosamento com Cole Palmer. O brasileiro e o inglês combinaram para boas jogadas depois do primeiro gol marcado. Por diversas vezes, o meio-campista deixou o atacante no um contra um diante da defesa adversária.

O camisa 41 sofreu falta dura no final do primeiro tempo. Estêvão tentou puxar contra-ataque pela direita após pegar sobra de escanteio, arrancou, mas foi parado por Hincapié, que deu um carrinho duro. O brasileiro ficou caído com dores na perna esquerda, mas se levantou e seguiu na partida. O segundo gol quase veio aos 42 minutos. Estêvão recebeu em velocidade pela direita, invadiu a área e soltou a bomba de pé esquerdo. Ela explodiu no peito do goleiro Flekken, que evitou mais um do brasileiro.

Estêvão mudou de posicionamento no segundo tempo. Com a entrada de Pedro Neto e a saída de Palmer, o camisa 41 foi deslocado para o meio e começou a jogar mais como um armador, atrás dos atacantes, assim como também fazia em algumas ocasiões no Palmeiras. Dominante assim como no primeiro tempo, o Chelsea variou mais as jogadas no segundo. Com isso, Estêvão teve etapa mais discreta, mas, mesmo assim, deu dois chutes perigosos quando entrou na área.

Estêvão saiu de campo ovacionado. O brasileiro foi substituído após 75 minutos em campo e foi bastante aplaudido pela torcida em no Stamford Bridge. O próximo jogo do brasileiro pelo Chelsea será no próximo domingo. Às 11h (de Brasília), os ingleses recebem o Milan, no último amistoso antes do início oficial da temporada. O Chelsea foi melhor durante a partida. A equipe inglesa mostrou a mesma intensidade ofensiva do Mundial de Clubes e deu trabalho para a defesa adversária.

Flekken, goleiro do Leverkusen, evitou uma goleada, mas não parou João Pedro. O brasileiro entrou durante o segundo tempo, mostrou oportunismo na única chance que teve e fechou a conta com uma finalização no canto direito já na marca dos 44 minutos. O Leverkusen pouco fez. Quando conseguiu chegar ao campo de ataque e finalizar, a equipe alemã foi parada por duas vezes pelo goleiro Jorgensen, que defendeu cobrança de falta de Grimaldo e chute de Schick.

A estreia pelo Chelsea vem um mês após a queda do Palmeiras no Mundial justamente para os ingleses. No dia 4 de julho, o Alviverde foi derrotado pelos Blues por 2 a 1, nas quartas de final o gol brasileiro foi justamente de Estêvão. O atacante se apresentou ao Chelsea nas últimas semanas e passou, enfim, a treinar com os companheiros. Ele custou 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões na época) e mais 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões na época) em metas a serem alcançadas.

Leia mais

Imagem - Richarlison reforma casa de influencer após ver condições precárias

Richarlison reforma casa de influencer após ver condições precárias

Imagem - Copa do Brasil: quanto cada clube classificado já recebeu em premiação

Copa do Brasil: quanto cada clube classificado já recebeu em premiação

Imagem - Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Dorival afasta fantasma de demissão e ameniza crise política no Corinthians

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais