Craques brilham

Real Madrid e Manchester City avançam para as quartas da Liga dos Campeões

Vinicius Júnior marca o único gol dos espanhóis no empate contra o Leipzig por 1 a 1. Clube inglês bate o Copenhage por 3 a 1 e repete placar da ida

4 min de leitura min de leitura

Vinicius Júnior e Haaland marcam e classificam Real Madrid e Manchester City. (X (Twitter)/Reprodução)

O Manchester City continua muito bem em sua campanha pelo bicampeonato da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, após início arrasador e dois gols em apenas oito minutos, repetiu o triunfo por 3 a 1 sobre o Copenhague, desta vez no Etihad Stadium, na Inglaterra, e chega às quartas de final com 100% de aproveitamento após oito partidas.

A partir das quartas de final, agendadas para as semanas de 9 e 17 de abril, todos os classificados poderão se enfrentar, o que promete grandes confrontos. Além do City, já estão garantidos Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Real Madrid. O sorteio ocorre no dia 15 de março.

Pep Guardiola negou na terça-feira que estivesse pensando no duelo com o Liverpool, que pode decidir a disputa pelo título do Campeonato Inglês no domingo. Pregou total respeito ao Copenhague e prometeu escalação forte. Com elenco estrelado, isso não seria difícil. Mas descansou importantes peças titulares no Etihad Stadium.

Com vantagem de 3 a 1 do jogo de ida e somente vitórias na atual edição, o Manchester City entrou em campo sem Nathan Aké, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Phil Foden, todos poupados, no banco de reservas. As 'ausências' não foram sentidas.

Com início arrasador, o City precisou de somente oito minutos para garantir sua vaga às quartas de final ao ampliar o agregado para 5 a 1. Julian Álvarez foi o destaque dos primeiros gols ao cobrar escanteio para Akanji acertar belo voleio aos quatro e depois anotar em bola mal afastada pela defesa. O argentino bateu e contou com falha de Grabara para anotar o segundo.

A postura inglesa seguiu a mesma, de pressão total e sempre buscando novas bolas nas redes. Mas o bravo oponente é quem diminuiu em bela jogada de contra-ataque. Elyounoussi atravessou o campo em velocidade, tabelou com Oskarsson, que devolveu de calcanhar, e bateu no canto de Ederson para bela festa dos 3 mil dinamarqueses no estádio.

Com média de três gols por jogo na atual Liga dos Campeões, o City manteve os impressionantes números ainda na etapa inicial. No último lance, Haaland recebeu lançamento longo de Rodri, dominou com estilo e bateu cruzado para fazer 3 a 1.

O segundo tempo foi mais de administração do City, que tentou valorizar a posse de bola. Ciente que a campanha história na Liga dos Campeões terminaria nesta quarta, o Copenhague ainda tentou diminuir a desvantagem e obrigou Ederson a grande defesa

Guardiola começou a poupar seu elenco e sacou Rúben Dias e Rodri, que está voltando de problemas físicos. Já Matheus Nunes saiu após sofrer uma pancada e ter de receber atendimento. Nada, contudo, de colocar as principais estrelas poupadas justamente para encarar o Liverpool. Nos acréscimos, Rico Lewis ainda carimbou o travessão, na última emoção do jogo.

Real Madrid empata mas avança

A torcida Real Madrid tinha a expectativa de festejar os 122 anos de fundação do clube, nesta quarta-feira, com uma tranquila classificação às quartas de final da Liga dos Campeões Depois de vencer na Alemanha, por 1 a 0, o time espanhol sofreu muito para empatar, por 1 a 1, no Santiago Bernabéu, e eliminar o calente RB Leipzig.

O primeiro tempo foi preocupante para o torcedor do Real Madrid. Com o meio de campo ausente, deixando Vini Jr e Bellingham isolados no ataque, o time espanhol viu o organizado RB Leipzig dominar as ações e somar pelo menos três boas chances para abrir o placar.

Openda surgiu para levar perigo à meta de Lunin em dois momentos, aproveitando a fragilidade da marcação do lado de Carvajal. Além disso, o goleiro do Real fez uma bela defesa nos minutos finais da primeira etapa.

O segundo tempo começou com o primeiro, com o Leipzig mais perigoso. Com dois minutos, Openda teve mais uma chance. A diferença do jogo foi a presença de Rodrygo, que substituiu Camavinga no intervalo. O brasileiro deu mais objetividade ao ataque do Real nos primeiros minutos.

Aos dez, Vini Jr fez uma falta, que não foi vista pelo árbitro. O atacante brasileiro poderia ter sido expulso, caso o VAR tivesse chamado o árbitro para rever o lance.

Aos 20, Vini Jr e Bellingham, que estavam mal na partida, tiveram sucesso em um contra-ataque. O britânico fez bela assistência para o brasileiro abrir o placar.

A desvantagem no placar não desanimou os alemães, que conseguiram o empate aos 24 minutos com Orbán. A decisão da vaga voltava a ficar aberta no Bernabéu.

Os minutos finais foram tensos. O RB Leipzig se jogou ao ataque e pressionou o Real, que em vários momentos tentou ganhar tempo. Aos 46, Dani Olmo por pouco não fez um golaço para a virada do time alemão.

Com a queda do RB Leipzig, o Borussia Dortmund é mais um clube europeu classificado para o super Mundial de 2025.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta