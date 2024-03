Com lambança e gol de letra, Brasil vence México e vai à final da Copa Ouro

Mulheres no topo! Seleção brasileira venceu o México por 3 a 0, nos Estados Unidos, e se garantiu na decisão do seu primeiro campeonato disputado sob o comando de Arthur Elias

O Brasil está na final da Copa Ouro feminina. Na última quarta-feira (6), a seleção brasileira venceu o México por 3 a 0, nos Estados Unidos, e se garantiu na decisão do seu primeiro campeonato disputado sob o comando de Arthur Elias. A vitória brasileira foi construída com um golaço de letra de Yasmim e um gol de Adriana após lambança da defesa mexicana. Antônia, de fora da área, anotou o outro tento da partida. O Brasil se manteve com 100% de aproveitamento na Copa Ouro. A seleção brasileira já havia superado Nicarágua (1 a 0), Porto Rico (1 a 0), Colômbia (1 a 0), Panamá (5 a 0) e Argentina (5 a 1). Agora, o Brasil espera o resultado de Estados Unidos x Canadá para saber qual seleção será sua adversária na final. Americanas e canadenses se enfrentam nesta madrugada, às 00h15 (de Brasília).