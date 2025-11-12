Futebol

Pedro entra em último estágio da recuperação e treina com grupo do Flamengo

O atacante segue em evolução de sua fratura no antebraço direito.

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:02

Pedro deixou sua marca e foi fundamental na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

O atacante Pedro segue em evolução de sua fratura no antebraço direito. Segundo o Flamengo, o camisa 9 está no "último estágio" da recuperação. Na manhã desta quarta-feira (12), no Ninho do Urubu, ele realizou seu primeiro treino parcial com o grupo. Segundo o comunicado do Rubro-Negro, ele agora utiliza uma nova e mais curta imobilização.

O UOL já havia informado que o Flamengo já tem uma tipoia pronta para o caso dele atuar de maneira imobilizada. A prótese, porém, precisa ter a aprovação da arbitragem a cada jogo. Há um otimismo grande de que Pedro se recupere antes da final da Libertadores, no próximo dia 29, em Lima, no Peru, contra o Palmeiras.

Veja o boletim de imprensa do Flamengo

Pedro - Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio de sua reabilitação da fratura. Nesta quarta-feira (12), já com nova e mais curta imobilização, retomou as atividades parciais com o grupo, em exercícios ainda sem confronto direto. A programação de recuperação segue dentro do planejado pelo departamento médico do Flamengo.

Allan - Jogador se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo.

Jorginho - Meia realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física.

Léo Ortiz - Ainda com resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região, o zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube.

