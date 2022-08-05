Pedra da Cebola recebe competição sub-15 de comunidades da Grande Vitória

Competição reúne cerca de 100 jovens neste sábado (6) Crédito: Divulgação / Assessoria

O Parque Pedra da Cebola, em Vitória recebe neste sábado (6), cerca de 100 adolescentes que participarão da 2ª Copa Federal de Fut7, com equipes da categoria sub-15, em torneio organizado pela ONG Colega da Federal, criada pelo Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo

Entre as ações sociais realizadas, a ONG mantém duas equipes de futebol masculino, sub-15 e sub-17. O objetivo é mantê-los envolvidos em atividades esportivas, competições, e palestras de orientação profissional e para a vida. Através de parcerias firmadas com empresas, os meninos dos times têm sido encaminhados para o mercado de trabalho, podem atuar como “Menor Aprendiz” e, assim, terem uma perspectiva de empregabilidade.

“Através do projeto da Associação Colega Federal, objetivamos criar impacto social nos bairros, oferecendo como atrativo de atividade em contra-turno escolar a prática de futebol, sendo os professores orientados sobre a finalidade social do projeto, com a cobrança de disciplina, respeito aos familiares, obrigações e pontualidade, sempre na linguagem esportiva - que alcança mais os jovens envolvidos -, e de forma mais direta e descontraída”, conta Fabrício Sabaini, coordenador da ONG Colega da Federal.

Competição reúne cerca de 100 jovens neste sábado (6) Crédito: Divulgação / Assessoria

Além do encaminhamento para o mercado de trabalho, os jovens que se destacam no esporte também podem ter a oportunidade de jogar em categorias de base de clubes interessados. “Dessa forma, atingimos não apenas os jovens, mas suas famílias. A partir daí, fazemos contatos com clubes de futebol, para encaminhar os jovens que se destacam para suas categorias de base, tornando-os referencia entre eles, ao invés de algum outro que optou por um caminho errado. E, mais importante, fazemos contatos com empresas parceiras , a fim de engajar os jovens em seus programas de aprendizes, contratatando-os como "jovem aprendiz", fornecendo curso profissionalizante com boa expectativa de contratação”, prega Fabrício.

Neste ano, 16 deles foram selecionados para participar gratuitamente do curso de caldeireiro, do SENAI, oferecido pela Construtora JL e começarão as aulas em breve.

A exigência básica para participarem do projeto é que estejam matriculados na escola e o fato de terem uma atividade esportiva ao longo da semana é mais uma forma de estarem se disciplinando para organizar o estudo, o trabalho e as competições. Além deste critério básico, os jovens passam por um processo seletivo interno para ser selecionado para o curso. “Além da disciplina no transcorrer das atividades esportivas, existe um processo seletivo interno, onde uma profissional contratada nos auxilia no perfil profissiográfico pretendido pela empresa parceira. Um dos fatores determinantes é a vontade do jovem de aproveitar a oportunidade”, finaliza Sabaini.

Os jovens interessados em participar do projeto, podem procurar atendimento na sede da ONG, no Tancredão, em Mario Cypreste, de 15h às 17h. O projeto acolhe meninas e meninos para as competições e projetos sociais.

O TORNEIO

No sábado, três equipes disputarão a 2ª Copa Federal: GAE/Capixaba, Flamengo de Cariacica e Escolinha Garoto Nota 10. A abertura ocorrerá às 8h e, na sequência, haverá um amistoso da categoria sub-17 entre Flamengo de Cariacica e GAE/Capixaba.

Às 9h30, GAE e Garoto Nota 10 darão o pontapé inicial da competição sub-15, que vale o troféu da Copa Federal. A final está programada para acontecer por volta de 12h.