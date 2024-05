Cura

Parreira está curado do câncer, diz médico ex-seleção

Parreira, de 81 anos, completou o tratamento contra o linfoma de Hodgkin, iniciado no ano passado.

2 min de leitura min de leitura

Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da Seleção Brasileira. (Rafael Ribeiro / CBF)

Agência FolhaPress [email protected] Alexandre Araújo e Igor Siqueira

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira está curado do câncer, segundo o médico ex-seleção brasileira José Luiz Runco. Ele acompanhou o amigo e vizinho na ida ao Maracanã para participar do Futebol Solidário, evento da Globo para auxiliar a população do Rio Grande do Sul. Parreira, de 81 anos, completou o tratamento contra o linfoma de Hodgkin, iniciado no ano passado.

Runco não foi o responsável pelas sessões de quimioterapia, mas é próximo de Parreira pelo histórico na seleção e por morarem no mesmo condomínio no Rio. Os próximos passos de Parreira serão para se recuperar fisicamente da carga trazida pelo tratamento. No Maracanã, ele chegou caminhando, ainda com alguma dificuldade e em alguns momentos ajudado por Runco.

Ele está curado. Do problema, em si, curado. Agora é recuperar o todo. Ele tá evoluindo. O tratamento foi feito normalmente, dentro dos protocolos dos profissionais. Está voltando à vida normal, saindo José Luiz Runco • Médico

Contato com ex-comandados

O diagnóstico do linfoma contra o qual Parreira lutou veio à tona depois da morte de Zagallo, em janeiro. Em nota, a CBF disse na ocasião que o técnico estava apresentando "excelente resposta". No Maracanã, Parreira recebeu um aplauso puxado por Luciano Huck durante a programação da Globo. Ao passar pela zona mista do estádio, aproveitou para dar um abraço e elogiar Dorival Júnior, atual técnico da seleção. "Nosso treinador. Um prazer revê-lo. Boa sorte! A seleção está muito bem representada, está em boas mãos", disse Parreira.

Apesar de não ter ficado até o fim da partida, ele teve contato também com ex-comandados, como Cafu e Bebeto — campeões do mundo em 1994 sob o comando do treinador. "É sempre bom ver o professor Parreira. Dei um abraço nele, falei o quanto ele é importante não só para o futebol brasileiro, mas para todos nós", disse Cafu. "Ele completou o tratamento. Estou muito feliz. Acompanhei o que ele estava passando", disse Bebeto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta