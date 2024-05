Sem lesão

De la Cruz é reavaliado no Flamengo e pode enfrentar o Millonario

O jogador sofreu um trauma no joelho no jogo contra o Amazonas. De la Cruz não preocupa para o duelo com o Millonarios, na terça-feira (28), pela Libertadores

1 min de leitura min de leitura

De la Cruz estaria livre de lesão no joelho e deve jogar a Libertadores. ( Carlos Costa/UaiFoto/Folhapress)

O meia De la Cruz foi reavaliado nesta sexta-feira (24), no CT do Flamengo, e não foi constatada lesão no joelho direito. O jogador sofreu um trauma no local no jogo contra o Amazonas, na última quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. De la Cruz não preocupa para o duelo com o Millonarios, na terça-feira (28), pela Libertadores. O elenco rubro-negro se reapresentou após a classificação às oitavas da Copa do Brasil.

O meia pediu para ser substituído aos 22 minutos do segundo tempo. Ele deixou o campo abatido e colocou uma bolsa de gelo ainda no joelho ainda no banco de reservas. O uruguaio vai seguir a programação traçada aos que foram titulares contra o Amazonas. O grupo vai fazer atividade regenerativa no Ninho do Urubu.

