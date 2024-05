Desdobramento

Paquetá é oficialmente acusado pela FA por esquema de apostas

Associação de Futebol da Inglaterra afirma que o jogador brasileiro realizou quatro violações das regras de apostas no Campeonato Inglês

Com o avanço das acusações, Paquetá pode ter sua ida para o City novamente melada. (REUTERS/David Klein)

O meia Lucas Paquetá, do West Ham, foi acusado, nesta quinta-feira, pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, sigla em inglês), de quatro violações das regras de apostas do Campeonato Inglês, no que se refere à sua postura dentro de campo em três partidas. Alvo do Manchester City, atual tetracampeão nacional, ele pode ter sua transferência inviabilizada por causa dessas investigações.

A suspeita da entidade que comanda o futebol local se refere à Regra E5.1 da FA, e têm relação com a conduta do atleta em três partidas realizadas no ano passado, quando recebeu cartão amarelo: o duelo diante do Leicester, City, em 12 de novembro, o jogo com o Aston Villa, no dia 12 de março e, por fim, o confronto com o Bournemouth, em 12 de agosto.

A alegação é de que, nesses compromissos, Paquetá procurou, de forma intencional, ser advertido pelo árbitro com a intenção indevida de afetar as apostas do mercado para que uma ou mais pessoas lucrem.

Essa investigação deve prejudicar o andamento das negociações de sua ida para o Manchester City. As cifras envolvendo a contratação do atleta giram em torno de 80 milhões de libras (pouco mais de R$ 523 milhões).

Paquetá se manifestou sobre o caso e negou qualquer irregularidade ou conhecimento das apostas suspeitas. Por meio das redes sociais, o jogador revelado pelo Flamengo externou seu descontentamento.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas das investigações e forneci todas as informações que pude durante nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", diz a postagem do atleta.

