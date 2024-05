Porto ganha Taça de Portugal com três jogadores da seleção brasileira

Pepê, Wendell e Evanilson foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos contra México e Estados Unidos e para a disputa da Copa América

O Porto venceu o Sporting por 2 a 1 e conquistou o título da Taça de Portugal. O jogo foi disputado neste domingo (26) no Estádio Nacional do Jamor, e os campeões contaram com três jogadores da seleção brasileira. Pepê, Wendell e Evanilson se apresentam à seleção no dia 30 de maio, em Orlando. Eles foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos contra México e Estados Unidos e para a disputa da Copa América. No jogo deste domingo (26), Jeremiah St. Juste marcou para o Sporting, e Evanilson e Taremi fizeram para o Porto. O tempo regulamentar terminou em 1 a 1 e foi resolvido no 1º tempo da prorrogação.