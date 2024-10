Expectativas

O que esperar da seleção brasileira nesta Data Fifa?

Pressionado, o técnico Dorival Júnior deve mudar o esquema do Brasil para os jogos contra Chile e Peru

2 min de leitura min de leitura

Rodrygo comemorando gol pelo Brasil. (Gabriel Machado/Agif)

A seleção brasileira deve ter mudanças para enfrentar Chile e Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Pressionado, o técnico Dorival Júnior prepara um "novo" Brasil para jogar contra Chile e Peru, os lanternas da competição. Dorival pensa em um time mais ofensivo. A ideia é vencer e convencer para sair da corda bamba na seleção. O desempenho contra Equador e Paraguai decepcionou. A prioridade é tornar o Brasil uma equipe mais gostosa de assistir.

Uma provável escalação é: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles (Abner Vinicius); André (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Endrick. Dorival deve repetir a formação da Copa de 2022 com Lucas Paquetá como volante. Paquetá vinha atuando na armação. O meia do West Ham faria a função de "camisa 8", à frente de André ou Bruno Guimarães, e com mais responsabilidade defensiva.

Com Paquetá de volante, Rodrygo e Raphinha são as principais alternativas para a armação da seleção brasileira de Dorival. Gerson corre por fora. Rodrygo tem feito essa função na seleção, enquanto Raphinha se tornou meia e capitão do Barcelona nessa temporada. Existe a chance, inclusive, de ambos serem titulares e trocarem de posição durante o jogo para confundirem a marcação adversária. Os dois sabem jogar na meia e também como atacantes pelo lado direito.

Savinho aguarda com ansiedade por uma definição para a vaga de Vini Jr, cortado por lesão. Ele se tornou titular do Manchester City sob o comando de Guardiola e espera ser o titular, junto de Raphinha. Endrick deve finalmente ganhar sequência no 11 inicial de Dorival. O treinador parece ter desistido de jogar sem centroavante. Endrick deve finalmente ganhar sequência no 11 inicial de Dorival. O treinador parece ter desistido de jogar sem centroavante.

O setor defensivo também terá novidades para os jogos contra Chile e Peru. O quinteto deve ter Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Telles (Abner Vinicius). Alisson e Militão seriam titulares, mas acabaram cortados por lesão. Agora, o também cortado Guilherme Arana dá lugar a Alex Telles. Vanderson e Beraldo são os prováveis reservas. O estreante Abner disputa posição com Alex Telles. As laterais ainda são pontos fracos da seleção.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta