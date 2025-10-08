Home
>
Futebol
>
'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

O árbitro Davi Lacerda também é gerente de uma serralheria no Espírito Santo, sua principal fonte de renda

IGOR SIQUEIRA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:41

Davi Lacerda teve mais uma atuação polêmica nesta temporada
Davi Lacerda teve mais uma atuação polêmica nesta temporada Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

O árbitro capixaba Davi Lacerda, que apitou no sábado (4) a vitória do Fluminense sobre o Atlético-MG, acorda cedo todo dia para dar expediente. A taxa que recebeu pelo jogo foi de R$ 5.250, segundo a tabela de 2025. Se entrasse na escala quarta e domingo, poderia faturar como se fosse executivo de grande empresa. Mas nada disso é garantido.

Recomendado para você

O árbitro Davi Lacerda também é gerente de uma serralheria no Espírito Santo, sua principal fonte de renda

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz capixaba

Henrique Devens, do Tobol FC, levantou a taça da Copa do Cazaquistão neste final de semana

Capixaba conquista terceiro título no futebol europeu e vai disputar a Liga Europa

Temos que substituir a desgastada palavra “projeto” pela expressão “entrega em alta performance”, que significa uma verdadeira revolução na forma de fazer gestão na arbitragem

Grito de alerta para a arbitragem brasileira

A carteira de trabalho é a fonte certa de recursos. E quem a assina é uma serralheria em Serra, no Espírito Santo, na qual o árbitro de 29 anos é gerente. Ele responde por uma das sete unidades da empresa. Como a profissionalização da categoria ainda é um projeto para o fim de 2026, pressão e a incerteza compõem a realidade dos árbitros do futebol brasileiro.

Davi Lacerda ainda não chegou ao topo da pirâmide, formada pelos que têm escudo Fifa (e que ganham mais por jogo). Por isso, ainda mantém o emprego formal. O tempo necessário para se manter em forma depende de um combinado com o patrão.

"Tenho um acordo comercial com os donos da minha empresa e acaba que eu tenho uma flexibilidade um pouco maior de tempo em relação aos jogos, em relação aos treinamentos, mas não deixando minhas funções. Então, eu tenho um notebook em que eu consigo trabalhar, emitir meus relatórios e entregar resultado para o dono. Quando estou no meu estado, o expediente é como um trabalhador normal. À noite, faço os meus treinos em prol da arbitragem", explicou Davi ao UOL.

Davi Lacerda foi árbitro no clássico entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco, pelo Campeonato Capixaba
Davi Lacerda foi árbitro no clássico entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Como melhorar? A CBF acompanha seus árbitros semanalmente, passa orientações e dá o retorno a respeito das respectivas atuações. Mas o trabalho físico, e um dinheiro a mai,s é problema de cada um. Davi banca o próprio time, com fisioterapeuta, nutrólogo e preparador físico.

O plano de carreira é um dia viver da arbitragem. Ele tem um pé de meia para o qual manda todas as taxas que recebe. É o investimento enquanto a serralheria sustenta a casa. "Eu não conto com o dinheiro da arbitragem", disse ele.

Leia mais

Imagem - Rodrygo volta confiante à seleção! "Entregar minha melhor versão"

Rodrygo volta confiante à seleção! "Entregar minha melhor versão"

Imagem - Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide

Everton Ribeiro passa por cirurgia após diagnóstico de câncer na tireoide

Imagem - Zona Mista #48: Flamengo perde para o Bahia e Palmeiras é o novo líder

Zona Mista #48: Flamengo perde para o Bahia e Palmeiras é o novo líder

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais