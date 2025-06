Futebol

Mundial de Clubes 2025: confira horário e onde assistir aos jogos de hoje, terça

Quatro jogos, válidos pelos Grupos C e D, agitam o torneio nos Estados Unidos nesta terça-feira

Publicado em 24 de junho de 2025 às 09:48

Bayern joga contra o Benfica para manter os 100% Crédito: (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

A terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa tem continuidade nesta terça-feira, 24. As partidas decidirão os Grupos C e D da competição nos Estados Unidos.>

BENFICA X BAYERN DE MUNIQUE

Benfica e Bayern de Munique se enfrentam às 16 horas (de Brasília), pelo Grupo C, em Charlotte. O jogo acontece no Estádio Bank of America.>

O time alemão lidera o grupo, com seis pontos. O Bayern de Munique derrotou Auckland City e Boca Juniors nas duas primeiras rodadas.>

A equipe alemã está classificada para as oitavas de final. O Bayern joga por um empate nesta terça para assegurar a liderança da chave.>

>

O Benfica, por sua vez, está na segunda posição do grupo, com quatro pontos. O time português se classifica com um empate. Se vencer, tomará a liderança do Bayern.>

Local: Bank of America, em Charlotte

Bank of America, em Charlotte Horário: 16 horas (de Brasília)

16 horas (de Brasília) Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

AUCKLAND CITY X BOCA JUNIORS

O outro jogo do grupo também acontece às 16 horas (de Brasília). O Boca Juniors enfrenta o Auckland City, no Geodis Park, em Nashville. >

O time argentino está em terceiro do grupo, com um ponto, e ainda sonha com a classificação. O Boca precisa vencer o duelo desta terça-feira.>

Além do triunfo, a equipe argentina torce por uma derrota do Benfica diante do Bayern de Munique. Nesse caso, a definição da vaga aconteceria no saldo de gols.>

O Auckland City já está eliminado. O time da Nova Zelândia não fez nenhum gol e já tomou 16 em dois jogos no Mundial de Clubes.>

Local: Geodis Park, em Nashville

Geodis Park, em Nashville Horário: 16 horas (de Brasília)

16 horas (de Brasília) Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

LOS ANGELES FC X FLAMENGO

Pelo Grupo D, o Flamengo encara o Los Angeles FC, às 22 horas (de Brasília). A bola rola no Camping World Stadium, em Orlando.>

O time carioca lidera o grupo, com seis pontos, e já está classificado para as oitavas de final. O Los Angeles FC, com duas derrotas, está eliminado. >

O Flamengo, além da vaga, garantiu o primeiro lugar do grupo com uma rodada de antecedência. Isso porque Chelsea e Espérance ainda podem chegar aos seis pontos, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto. As duas equipes perderam para o Flamengo.>

O uruguaio De La Cruz, com fortes dores no joelho, segue desfalcando a equipe do técnico Filipe Luís no Mundial de Clubes.>

Local: Camping World Stadium, em Orlando

Camping World Stadium, em Orlando Horário: 22 horas (de Brasília)

22 horas (de Brasília) Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

ESPÉRANCE X CHELSEA

Espérance e Chelsea decidem o outro classificado do grupo às 22 horas (de Brasília). O confronto será realizado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. >

Quem vencer estará classificado para as oitavas de final. Por ter melhor saldo, o Chelsea joga pelo empate para avançar no torneio.>

Como ambas as equipes perderam para o Flamengo, a briga é pelo segundo lugar do grupo, já que o confronto direto é o primeiro critério de desempate.>

Será a primeira vez que o Espérance enfrenta um clube europeu na história do Mundial de Clubes da Fifa.>

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia

Lincoln Financial Field, na Filadélfia Horário: 22 horas (de Brasília)

22 horas (de Brasília) Onde assistir: SporTV (TV fechada), DAZN (streaming), CazéTV (Youtube) e Prime Video (streaming) >

